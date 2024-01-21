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الشرطة المصرية
تعبيرية

9 قتلى وجرحى في اشتباكات دامية وبالأسلحة النارية بين عائلتين بمصر

الخلاف جاء بسبب فتح طريق بأرض زراعية مشتركة بينهما

القاهرة –العربية نت
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شهدت قرية مصرية معركة دامية وبالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب الخلاف حول قطعة أرض.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوقوع اشتباكات دامية بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية الجعب التابعة لمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط جنوب القاهرة.

وكشفت التحريات أن خلافات كبيرة نشبت بين عائلتين بسبب فتح طريق بأرض زراعية مشتركة بينهما ما تسبب في محاولة كل عائلة منهما فرض رأيها بالقوة، ونشوب مشادات تطورت لاشتباكات بالأسلحة النارية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

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وتبين من المعاينة والفحص مصرع 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و50 عاما، وإصابة 6 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، ومستشفى أسيوط الجامعي.

وفرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا حول مداخل ومخارج القرية وحاصرت منازل العائلتين منعا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى، كما قامت بالقبض على بعض العناصر الأخرى ثبت تورطها في الاشتباكات.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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