آخر تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم

الفنان المصري صبري عبدالمنعم الذي عانى من مرض السرطان طوال الخمس سنوات الماضية، وفقد "تحويشة عمره" العام الماضي بعد تعرضه للنصب، ظهر مجدداً على الساحة بعد تعرضه لوعكة صحية خلال اليومين الماضيين.

وكشف الطبيب جمال شعبان عن تفاصيل آخر تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم، بعد خضوعه لعملية جراحية، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعن التطورات الصحية للفنان صبري عبد المنعم، أكد الدكتور جمال شعبان، أن صبري عبد المنعم أصبح في حالة أفضل، وذلك بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، والتي أدخلته مستشفى الدكتور جمال شعبان للعلاج.

وكتب الدكتور جمال شعبان من خلال حسابه على "فيسبوك" عن الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم قال فيها: "الفنان صبري عبد المنعم حالته أحسن كتير ما تزعلوش".

وكان الدكتور جمال شعبان قد بث مقطع فيديو يظهر فيه الفنان صبري عبد المنعم، وهو يعاني أثناء حديثه، حيث بدت عليه آثار الوعكة الصحية، التي دخل على إثرها المستشفى، وقال الفنان صبري عبد المنعم، في الفيديو: "أنا حاسس أني في بيت من بيوت الله مش في مستشفى، الشفاء في يد الله والمرض في يد الله، لكنه سخر لنا ناس طيبين عشان الشفاء يكون على يدهم".

ورد الدكتور جمال شعبان قائلًا: "إن شاء الله ربنا يتم شفاك وتطلع من المستشفى أحسن، وحالتك واضحة والاستجابة ستكون جيدة".

سرطان.. وضياع تحويشة العمر

وفي وقت سابق، أعلن الفنان صبري عبد المنعم إصابته بمرض السرطان وتعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقال صبري عبد المنعم إنه تعرض لمشكلات صحية كثيرة، موضحاً :"ولكن بحمد الله مرت على خير، وأنا الآن بصحة جيدة، وخلال الخمس سنوات الأخيرة تعرضت لمرض السرطان، وربنا كرمني آخر كرم".

واستكمل صبري عبد المنعم حديثه بأن مشكلة خطيرة حدثت له في الضفيرة الكهربائية الموجودة في القلب بسبب تعرضه للعلاج الكيماوي لأكثر من خمس سنوات، وتسبب هذا المرض في إغماءات كثيرة وزهايمر مؤقت، لكن تم تركيب أجهزة لتنظيم القلب وأصبح أفضل بكثير.

جدير بالذكر أن الفنان صبري عبد المنعم قد تعرض لحالة نصب، في شهر مايو 2023، حيث كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل الاستيلاء على "تحويشة العمر" للفنان صبري عبد المنعم، وأكدت أجهزة الأمن أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص، منهم 5 أشخاص لديهم سابقة أعمال جنائية، بينهم 4 محبوسون على ذمة قضية "نصب" أخرى.