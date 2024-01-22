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مستشفى سرير نقال تعبيرية
مستشفى سرير نقال تعبيرية

حقيقة وفاة جميع مرضى الرعاية المركزة بمستشفى مصري بسبب انقطاع الكهرباء

بعد أن أثار منشور تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذعر بين الأهالي

القاهرة - العربية.نت
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أثار منشور تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يفيد بوفاة جميع مرضى قسم الرعاية المركزة بأحد المستشفيات في مصر، الذعر بين الأهالي، ولكن خرجت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية لتوضح حقيقة هذا الخبر.

ونفت وزارة الصحة والسكان مايتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إعلان وزارة الصحة، وفاة جميع مرضى قسم الرعاية المركزة بأحد المستشفيات المصرية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة.

وقالت وزارة الصحة إن هذه الأخبار تتعلق بإعلان وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ 12 نوفمبر 2023 وفاة جميع مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء بقطاع "غزة" بسبب انقطاع التيار الكهربائي والأكسجين.

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وتهيب وزارة الصحة والسكان المصرية بالمواطنين ورواد صفحات التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية.

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