شيري عادل تكشف عن حبها لأحمد الفيشاوي و"أصل الحكاية"

حالة من النشاط الفني تعيشها حاليا حيث عرض لها فيلم "عادل مش عادل" وتنتظر عرض "أصل الحكاية"، حيث يتصادف أنهما سيطرحان في دور العرض السينمائي بنفس الشهر، لتتنافس بهما في موسم منتصف العام، يأتي ذلك بعدما شاركت مؤخرًا في فيلم "لف وارجع تاني" الذي عرض شهر أغسطس الماضي، ولكنها اعتذرت عن مسلسل "ألف ليلة وليلة" بالرغم من كونه تجربة مختلفة تعيدها للسباق الرمضاني ومتحمسة للعمل فيه، وذلك لارتباطها بمسلسل آخر، إنها شيري عادل.

أكدت الفنانة شيري عادل في حوارها مع "العربية.نت" حبها لأحمد الفيشاوي والعمل معه، وأنها سيعرض لها خلال أيام فيلم "أصل الحكاية"، وستقدم فيه دوراً جديداً ومختلفاً.

ما الذي جعلك تتخذين قرار المشاركة في فيلم "عادل مش عادل"؟

الورق الخاص بالفيلم جميل جدا وأقدم دورا لم يسبق أن قدمته من قبل، حيث أقدم دور صحافية تريد عمل سبق صحافي طوال الوقت ومتحمسة ولديها شغف من أجل النجاح.

حدثيني عن الفيلم؟

أجسد دور صحافية اسمها "غادة" والتي يقع أحمد الفيشاوي بالصدفة في طريقها ويحدث بينهما موقف ما وتبدأ الرحلة ضمن أحداث العمل، وعلى الرغم من أن الفيلم ليس رومانسيا فإن تفاصيل العلاقة التي تنشأ بينها وبين أحمد الفيشاوي تجعل الفيلم يظهر بشكل مختلف، وفي نهاية العمل تظهر تفصيلة معينة تكون مفاجأة للجمهور الذي لم يشاهد الفيلم حتى الآن.

وما هي التحديات والصعوبات التي واجهتك للقيام بهذا الدور؟

التحدي أني أجسد دور صحافية لأول مرة، واستشرت صديقتي والتي تعمل بنفس المهنة وسألت على أكثر من تفصيلة واستفدت منها بشدة وحصلت منها على نصائح واستشرتها في الملابس، وخطوط معينة في الشخصية حتى أظهر بالدور في أحسن صورة.

كيف كانت كواليس العمل؟

أنا أحب الفيشاوي جدا، فهو من الشخصيات اللطيفة في الكواليس ويخلق جوا ممتعا للجميع وهذا ليس العمل الأول بيننا، بالإضافة إلى أن الكواليس جميعها كانت لذيذة ومليئة بروح المودة، وعملنا معا من قبل في فيلم "سكر مُر"، كما أن الكواليس معه ومع باقي فريق العمل بدرية طلبة ومحمود البزاوي ودينا حلوة جدا ودمها خفيف.

ماذا عن كواليس فيلم "أصل الحكاية"؟

من ألذ الكواليس التي عشتها في حياتي، بداية من محمود حافظ الذي عملنا معا من قبل من خلال مسلسل "بنات سوبرمان" فلقد أمضينا معاً شهور نقوم بالتصوير، وأيضاً محمد ثروت لم يجعلني أتمكن من تمثيل مشهد واحد من الضحك، هو شخص لذيذ بشكل كبير، ويضحكني مهما كنت أحاول أن أكون جادة، وأستاذ بيومي عشرة وأحبه جدا، وأستاذ خالد الصاوي هذا هو العمل الثاني الذي يجمع بينا، وسعيدة بالتعاون معه جدا.

وماذا عن تفاصيل دورك في الفيلم؟

شخصية فتاة تُدعى "ملك" تظن أن أفكارها صحيحة دوماً، رغم دخولها العديد من المشاكل والصراعات بسببها، الدور جديد ومختلف تماما، وهو لا يشبهني في الحقيقة، ولم أكن أتخيل من قبل أن أقدمه في عمل فني، والحقيقة أنني سعيدة بالعمل مع المخرج محمد أمين، وساعدني في تقديم الشخصية بطريقة وشكل مختلف، فالفيلم يناقش قضية من وجهات نظر مختلفة، ومن خلال شخصيات لهم وجهات نظر مختلفة كل واحد عن الآخر، والكل يعيش في بيت واحد، فالبيوت كلها مفتوحة على بعض، وحياتنا واحدة، ومتداخلة في حياة بعضنا البعض.

ألم تخشي من فكرة عرض عملين في نفس التوقيت لك بدور العرض؟

لست متخوفة من فكرة تواجدي بفيلمين في آنٍ واحد، ولا سيما أن العملين مختلفان عن بعضهما تماماً، فمسألة توقيت العرض لا تخصني، خاصة أنني صورت كل فيلم في وقت بعيد عن الآخر.

ما سبب مشاركتك خلال الفترة الماضية في العديد من الأعمال الكوميدية؟

عندما يعرض علي ورق أختاره ولكن لا أركز على تقديم نوعية معينة من الأعمال، وحدث ذلك في فيلم "أصل الحكاية" و"عادل مش عادل"، والعملان كوميديان، لكن الورق والشخصيات أعجبتني، كما أنتظر عرض مسلسل "الوصفةالسحرية" ويتكون من 45 حلقة وسيعرض قريبا.

حدثينا عن مسلسل "الوصفة السحرية"؟

المسلسل يتناول العلاقات الزوجية والمشكلات التي تواجه المُقبلين على الزواج، وحديثي الزواج في السنوات الأولى لهم، ولكن في إطار اجتماعي كوميدي.

وأكدت شيري عادل أن شخصيتها داخل العمل ستتضمن تركيبة درامية جديدة، لتظهر من خلالها بشكل مختلف مع المخرج خيري سالم، والعمل من تأليف ورشة "مصنع الحكايات" لهاني سرحان.

لماذا رفضتي العودة إلى الموسم الرمضاني مع مسلسل "ألف ليلة وليلة"؟

بالفعل كنت أشعر بالسعادة لهذا الأمر كما كنت فخورة بالعمل جدا، فهو تجربة مختلفة وفيها الكثير من التفاصيل التي اهتموا بها، ولكن للأسف اعتذرت عنه وذلك بسبب عدم توافق مواعيد التصوير مع مواعيد تصوير مسلسل "الوصفة السحرية"، حيث انتهيت من تصوير أكثر من 50% من مشاهدي فقط في العمل، ولذلك اضطررت للاعتذار عن مسلسل "ألف ليلة وليلة".