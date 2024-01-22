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طلاق تعبيرية خاص العربية نت
طلاق - تعبيرية خاص العربية.نت

طلقها في بث مباشر على "فيسبوك".. تغريم زوج مصري 50 ألف جنيه

وجهت له المحكمة الاقتصادية بقنا تهمة إزعاج زوجته

القاهرة - العربية.نت
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الطلاق أمر عظيم، وفيه إنهاء لحياة زوجية وأسرة، فهل يقع الطلاق من خلال "فيسبوك"؟

ما حدث في محافظة قنا المصرية طرح هذا التساؤل، حيث غرمت المحكمة زوج 50 ألف جنيه لتطليقه لزوجته عبر "فيسبوك"، لعله يكون رادعاً لغيره لتعظيم شأن الطلاق وعدم الاستهتار بطريقة تنفيذه.

وقضت الدائرة الابتدائية الأولى "جنح" بالمحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، حضوريًا، بتغريم زوج 50 ألف جنيه وتعويض 5 آلاف جنيه بتهمة إزعاج زوجته، بتطليقها في بث مباشر والتلفظ بعبارات أخرى تسببت في إيذائها نفسيًا خلال استخدامه موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

"يا.. يا.. إنتي طالق"

وترجع وقائع الحادث إلى شهر مارس 2023 عندما حررت سيدة شكوى لتضررها من زوجها، حيث استخدم حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتعمد ازعاجها ومضايقتها من خلال نشره بثا مباشرا، يتضمن عبارات مثل "يا.. يا.. انتي طالق" وعبارات أخرى، وذلك أمام منزل والدها بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.

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وتقدمت الزوجة "المجني عليها" بعدة مقاطع فيديو في شكوتها لقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن قنا، تثبت تضررها من زوجها أثناء إزعاجها بعبارات أصابتها بأضرار نفسية وأدبية جسيمة، وجرى إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا جنح والتي قضت بتغريم المتهم 50 ألف جنيه وتعويض 5 آلاف جنيه.

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