مصر.. كشف غموض العثور على جثة محروقة بالمدافن

"السجن تأديب وتهذيب وإصلاح"، ولكن هذا عكس ما حدث مع مسجل خطر فور خروجه من السجن، فما لبث أن تم القبض عليه بتهمة قتل أحد الأشخاص وحرق جثته ودفنها بالمدافن.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم الدرب الأحمر بتغيب أحد الأشخاص.

وبعد التحريات والتحقيقات، كشفت مباحث قسم الدرب الأحمر غموض مقتل أحد الأشخاص، والعثور على جثته محروقة ومدفونة بمدافن "الخليفة".

التكبيل والتعذيب حتى القتل

وتوصلت تحريات المباحث إلى أنه عقب خروج أحد الأشخاص "مسجل خطر" من السجن، اكتشف سرقة مبلغ مالي بقيمة 300 ألف جنيه من مسكنه، فقام باحتجاز زوجته وتعذيبها، ما أحدث إصابات بجسمها، واعترفت له بقيامها بالاشتراك مع صديقه بسرقة المبلغ.

واستعان المتهم بشخص آخر لاستدراج المجني عليه، صديقه سارق المبلغ المالي"، وقاما بتكبيله والتعدي عليه بعصا وتعذيبه، ما أدى إلى وفاته.

وأوضحت التحريات أن المتهم حرق الجثة ودفنها بالاتفاق مع "تربي" بمنطقة الخليفة، بعد الاستعانة بقائد سيارة لنقل الجثمان إلى المدافن.

وجرى تقنين الإجراءات، والقبض على المتهم وزوجته والسائق والتربي، وتولت النيابة العامة التحقيقات.