ما حقيقة وقف الشركات المصرية لرحلات العمرة؟.. "السياحة" ترد

نفت غرفة "شركات ووكالات السفر والسياحة" المصرية، الأخبار التي تداولتها بعض الصحف والمواقع المحلية عن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة من مصر لشهر فبراير.

وأكدت الغرفة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن شركات السياحة منتظمة في تنظيم رحلات العمرة والقيام بدورها في تقديم خدماتها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة.

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كما أنها لم تتلق أية إشعارات أو طلبات من أي من الشركات بوقف رحلات العمرة على الإطلاق.

وأوضحت الغرفة في بيانها أن العمل يسير بشكل طبيعي في إنهاء الشركات إجراءات المعتمرين من خلال البوابة المصرية للعمرة ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة.

البوابة المصرية للعمرة

وأضافت أنه طبقا للقانون، فإن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة، وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة وطبقاً للقانون المنظم لعمل البوابة، والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين، وكذلك ضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.

وذكرت الغرفة في بيانها أنها بدأت التواصل مع شركات الطيران لتحديد طاقتها التشغيلية خلال موسم الذروة، خاصة لشهري شعبان ورمضان، وتلقي طلبات الشركات السياحية للعمل طبقاً للطاقة التشغيلية لشركات الطيران، وذلك منعاً للزحام بالمطارات في السفر والعودة، كذلك بدأت التنسيق مع الجهات الأمنية بالمنافذ والمطارات للتأكيد على تطبيق قانون البوابة المصرية للعمرة ومواجهة أية أنشطة للسفر تخالف هذا القانون.

مناشدة لوسائل الإعلام

وأهابت الغرفة بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر أية أخبار تخص رحلات العمرة أو شركات السياحة واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي لغرفة شركات السياحة، باعتبارها المظلة الشرعية للشركات التي تعمل تحت رقابة وزارة السياحة والآثار.

وأكدت أن مثل تلك الأخبار تثير بلبلة وارتباكاً يؤثران في موسم العمرة ويؤثر بالسلب كذلك على حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة مع شركات السياحة المصرية.

كما يساعد في الترويج لعمل السماسرة والجهات غير الموثوقة في مجال العمرة بالمخالفة للقانون وبما يؤثر سلباً على حقوق المواطنين.

وناشدت الغرفة جميع وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء أية أخبار غير صادرة من الغرفة أو الاعتماد على مصادر ليست رسمية ولا تمثل إلا نفسها ولا تعبر بحال عن شركات السياحة ومصالحها.