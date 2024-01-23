مشهد مروع في مصر.. شاحنة تطيح بسيارات من فوق جسر

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شهد محور مروري رئيسي في مصر حادثاً مروعاً، حيث أطاحت شاحنة بسيارات من فوق جسر في مشهد مأساوي ما أسفر عن سقوط جرحى.
ووثق فيديو من كاميرا مراقبة الحادث المروع حيث كشف الفيديو وجود حالة من التكدس والزحام على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بالهرم جنوب الجيزة واندفاع شاحنة بطريق جنونية لتطيح بالسيارات أمامها ما أدى لسقوط سيارات من فوق الطريق.
وأسفر الحادث عن اصطدام عدد من السيارات من الخلف، وسقوط عدد آخر من أعلى الطريق، وسقوط قتلى ومصابين، لم تعلن أي جهة رسمية عددهم حتى الآن.
وسارعت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ بالوصول لموقع الحادث حيث تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية ونقل المصابين للمستشفيات، فيما تحقق السلطات مع سائق الشاحنة وتستمع لأقوال شهود العيان لمعرفة سبب الحادث.
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