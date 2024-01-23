مصري يمزق بطن زوجته الحامل حتى لفظت أنفاسها

جريمة مأساوية، شهدتها منطقة الطالبية في محافظة الجيزة المصرية، عندما أقدم رجل على إنهاء حياة زوجته الحامل في الشهر السادس، حيث مزق بطنها بعدة طعنات مستخدماً "سكينا"، ونقلها الجيران إلى المستشفى، في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وأمرت النيابة بتشريح الجثة واعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

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كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، كما كلفت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الحادث، تمهيدا لتفريغها.

صلى الفجر وقتلها!

وتبين من المعاينة والتحريات العثور على سيدة في العقد الثالث من العمر حامل في الشهر السادس، ترتدي كامل ملابسها وبها عدة طعنات في منطقة البطن.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ارتكب الجريمة بعد صلاة الفجر، وأبلغ الأهالي، الشرطة التي حضرت على الفور وضبطت مرتكب الواقعة وبحوزته سكين.

وأفادت التحقيقات بأن الزوج المتهم خرج لصلاة الفجر ثم عاد إلى المنزل ونشبت بينه وبين زوجته المجني عليها مشادة كلامية، تطورت إلى قيامه بتسديد عدة طعنات لها في منطقة البطن أودت بحياتها في الحال، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

طعنها في بطنها

واتهمت أسرة السيدة المجني عليها في الطالبية زوجها بإنهاء حياتها، حيث قررت أسرتها أن المجني عليها حامل في الشهر السادس وقام زوجها بتسديد طعنات متفرقة لها أودت بحياتها.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة الطالبية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام شاب بقتل زوجته، بسبب خلافات بينهما في قرية الكونيسة التابعة للقسم.

وانتقلت قوات الأمن، إلى محل البلاغ لفحصه، وتبين مصرع سيدة على يد زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما بعد أن صلّى الفجر، إذ سدد لها عدة طعنات بسكّين في منطقة البطن أودت بحياتها في الحال، وهي حامل.