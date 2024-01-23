"حالته صعبة".. نقل أحمد العوضي للمستشفى بسبب أزمة صحية

بعد أسبوع من انفصاله عن زوجته النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز، نقل الفنان أحمد العوضي إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بعد تعرضه لوعكة صحية، أمس الاثنين، فيما أعلن مؤلف عمل يشارك به الممثل أن الأخير حالته صعبة لكن من دون ذكر التفاصيل.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل أن تعرض أحمد العوضي لأزمة صحية جاء بعد أسبوع من انفصاله عن ياسمين عبد العزيز، وذلك نتيجة حبه الشديد لها.

من جانبه، أعلن محمود حمدان، مؤلف مسلسل "حق عرب" من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعرض بطل العمل أحمد العوضي لأزمة صحية وكتب: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات، وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته"، لكنه عاد وحذف المنشور وهو ما أثار قلق متابعيه.

طلاق مفاجئ

جاءت هذه الأزمة الصحية بعد أيام من طلاق أحمد العوضي من الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد إعلان الأخيرة الانفصال رسميا، وهو ما فاجأ الكثيرين من محبي النجمين.

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أعلنت، مؤخرًا، طلاقها من الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

يشار إلى أن قصة انفصال الثنائي ما زالت تشغل رواد مواقع التواصل، في محاولة لمعرفة تفاصيل القصة والأسباب التي أدت إليها.

ومؤخراً، ترددت شائعات كثيرة عن تلك العلاقة وما حدث في تفاصيلها، إلا أن الطرفين شددا على احترام خصوصيتهما.