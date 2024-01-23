قال "هروح أجيب المطافي".. مصري يشعل النار بأسرته ويهرب

في حادثة مروعة، أقدم شاب مصري يدعى أحمد على إشعال النيران في منزل أسرته وفر هارباً بحجة إحضار "المطافي" وذلك بسبب خلافات أسرية بين أفراد العائلة.

ودب الذعر في أهالي منطقة شبرا الخيمة، بعد أن تصاعدت النيران من داخل إحدى الشقق السكنية بالمنطقة لتأكل جميع محتويات المنزل، فيما حاول السكان السيطرة على الموقف إلا أن ألسنة اللهب نالت من بعض أفراد الأسرة.

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في المقابل، انتقل رجال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمكنوا من السيطرة على النيران بعد وفاة الطفلة "سجدة محمد"، 6 سنوات، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم، وإصابة 3 آخرين، هم الأب محمد زكريا، 49 عامًا، والأم كريمة عاصم، 40 عامًا، وابنتهما حنان محمد، 19 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

سكب البنزين

وكشفت تحريات البحث الجنائي أن نجلهم أحمد محمد زكريا هو المتسبب في إشعال الحريق، حسب ما وثقت كاميرات المراقبة بالعقار، حيث كان يحمل "جالون بنزين" وصعد به إلى الشقة، وبعد مرور لحظات اشتعلت النيران داخل الشقة وأثناء تصاعد ألسنة اللهب أقدم على القفز من الشقة ليهرب بحجة إحضار الدفاع المدني.

كما أضافت التحريات أن الشاب المتهم بحرق منزل أسرته أقدم على سكب بنزين داخل الشقة بسبب خلافات مع والده، ما تسبب في حرق الشقة بأكملها ومصرع شقيقته وإصابة والده ووالدته وشقيقته الصغرى، وتم نقلهم إلى معهد ناصر.

"أنا هروح أجيب مطافي"

من جانبه، روى أحد شهود العيان، اللحظات الأخيرة قبل اشتعال الحريق: "اشتعل الحريق داخل الشقة بعد منتصف الليل، وخلال دقائق وجدنا الشاب المتهم بارتكاب الجريمة يقفز من داخل الشقة، وعندما حاولنا أن نساعده ظل يردد: (ساعدوا إخواتي علشان هما موجودين في الشقة، أنا هروح أجيب المطافي)، بعد وقت وجدنا النيران تمسك في ملابس الحاج محمد حتى قام بالقفز من الشقة، وظلت النيران تنهش جدران الشقة حتى وصلت إلى الطابق الثانى"، وفقا لما نشره موقع "المصري اليوم".

وأوضح أن أهالي المنطقة بدأوا في إنقاذ الأسرة واحدًا تلو الآخر، حتى حضرت قوات الحماية المدنية التي طلبت سيارة إسعاف لنقل جثة الطفلة المتوفاة إثر تعرضها لاختناق أثناء اشتعال الحريق، ونقل المصابين لخطورة إصابتهم بالحروق.