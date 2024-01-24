بالفيديو.. ريهام سعيد تكشف كيف تشوهت على يد طبيب تجميل شهير

بعدما اتهمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، طبيب تجميل شهيرا بتشويه وجهها، خرجت بمقاطع فيديو مصورة لتثبت ذلك.

ونشرت المذيعة المصرية، اليوم الأربعاء، مقطعين من الفيديوهات لتكشف عن التغيرات التي طالت وجهها بعد الإجراء التجميلي على يد الطبيب منذ حوالي سنة، مبينة أنها لأول مرة تظهر في بث مباشر.

وقالت عبر تطبيق "إنستغرام" إنها ظهرت كي تثبت أنها تعرضت لتشويه كامل في وجهها، وإنها سوف تلاحق الطبيب قضائيا، متسائلة: "هل هذا هو شكل ريهام سعيد.. شوفوا التشويه".

وأشارت إلى أن الطبيب قبل شهرين قام بحقن "الفيلر" في مناطق على جانبي عينيها، ووصفت الشكل كأنه "الشيطان"، مؤكدة أن الخياطة في وجهها تعتبر جرما.

وقالت الإعلامية المصرية إنها اضطرت أن تقوم بعمل "تاتو" في محاولة منها لمعالجة شكل حاجبيها.

كما ألمحت ريهام سعيد إلى أنها لن تستطيع التمثيل بشكلها المشوه وبهذا الوجه.

وتابعت وهي تبكي، أن عينها لا تظهر بشكل طبيعي، وأنها قامت بالعلاج منذ نحو شهرين، وأنها أصيبت بعدد من التلفيات وتحتاج لعملية جراحية مجددا.

عملية شد وجه منذ 11 شهرا.. وحواجبي زي اليابانية

كما اتهمت ريهام الطبيب بأنه أصابها بحرق خلال إجراء العملية التجميلية بشهادة الأطباء، موضحة أنها قامت بالعملية التجميلية منذ 11 شهراً ولم تتحدث، وقالت ريهام: "أنا شكلي كده وأنا متعالجة.. وحواجبي زي اليابانية ومشدودة".

وتابعت وهي تعرض مناطق في وجهها محشية بمواد حقن، مشيرة إلى أنها تملك تقارير طبية من أطباء تثبت تشويه وجهها.

كما قالت "اتفقنا أنه لن يلمس عيوني أثناء العملية"، مبينة أنها ستأخذ حقها بالقانون في لبنان.

وأضافت وهي تخاطب الصحافيين الذين يحاولون التواصل معها "أنا لم أذكر اسم الطبيب إلا بعدما نشر فيديو لي عبر صفحته على "إنستغرام" يحمل اسمه.

وتابعت "سأسافر غداً لأرفع عليك قضية في لبنان"، معترفة أنها مخطئة وأنها تتعالج مع طبيب نفسي لأنها لا تستطيع النظر لشكلها.

"أنت شوهتني"

ثم قامت الإعلامية بعد ذلك بنشر فيديو آخر تحدثت فيه عن عملية الحقن "الفيلر" قالت فيه: "مدوب كل الفيلر اللي في وشي عشان يبين إني كنت مكرمشه طب أنا كنت مكرمشه وأنت شوهتني".

ودافعت ريهام سعيد عن نفسها بعدما قال عنها الطبيب إن كل ذلك نتيجة لأنها قامت بعمل عدة عمليات، وهو ما نفته ريهام قائلة: "عملت عملية واحدة بس من 10 سنين".

كما أشارت إلى أن الطبيب كان يعلم جيدا نتيجة العملية، وأنها سوف يصبح وجهها مشوها لكنه لم يصارحها بالحقيقة.

صورة لامرأة مجهولة

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد نشرت في البداية، عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة من إعلان نشره طبيب تجميل تضمّن صورة لامرأة مجهولة، وقد غطى عينيها بشريط أسود وكتب عليها "قبل"، وبجوارها صورة لريهام واضعاً شريطاً أسود على عينيها وكتب فوقها "بعد"، زاعماً أنه أجرى جراحات تجميل ناجحة.

وأعادت ريهام نشر الإعلان واتّهمت طبيب التجميل بتشويه وجهها بعد ارتكابه خطأ في عملية التجميل التي أجراها.







الطبيب ينفي.. ويتجه للقانون

في المقابل، نفى الطبيب الذي تتحفظ "العربية.نت" عن ذكر اسمه، ما نشر بشأن أخطاء طبية ارتكبها في إجراء عملية تجميل، مشيرا إلى أنها أخبار كاذبة.

وقال في بيان إعلامي أصدره عبر صفحته في "إنستغرام"، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامية والمحطة التلفزيونية التي ظهرت بها، مشيرا إلى أنه ستتم ملاحقتهم قانونياً.

كما قال إنه بصدد رفع دعوى على الإعلامية في لبنان ومصر، وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو محرضاً، وذلك بتهمتي المساس بالسمعة، والتشهير وإلحاق الضرر.

كذلك، أكد الطبيب الشهير أنه سيتم تسليم جميع الأدلة والإثباتات للجهات المختصة التي تنفي ادعاءات الإعلامية.