السيسي: لا نشارك في حصار غزة.. والدولار أزمة دائمة لمصر

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت لكن إجراءات إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية، مشددا على أن مصر لا تشارك في حصار قطاع غزة.

"ضغوط لإطلاق الرهائن"

وأضاف خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية المصرية بعيد الشرطة الـ72، أن هذا جزء من كيفية ممارسة الضغط بخصوص مسألة إطلاق سراح الرهائن.

كما أضاف أن مصر بدأت تتأثر بما تتعرض له الملاحة من تهديدات في البحر الأحمر.

"الدولار أزمة دائمة"

أما داخليا وفي ظل الأزمة الاقتصادية، فقال السيسي إن الدولار يمثل دائمآ مشكلة للدولة المصرية، مضيفا "نقدم خدمات بالجنيه تتحمل الدولة تكلفتها بالدولار ونحتاج لسلع أساسية ووقود بقيمة ملياري دولار شهريا".

على أرواح شهداء مصر وفلسطين.. السيسي يطالب حضور حفل عيد الشرطة بالوقوف دقيقة حدادًا#العربية_مصر pic.twitter.com/QILmBCAP6o — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) January 24, 2024

"سنطلق حوارا بشأن الاقتصاد"

كما شدد على أنه يقدر حجم المعاناة والظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار في مصر، قائلا إن مصر ستطلق حوارا وطنيا أعمق بشأن الاقتصاد مع تواصل الحوار الوطني الشامل الذي بدأ العام الماضي.

"الأزمة لها حلول"

وأضاف السيسي "إذا لم تصبح مواردنا من الدولار تساوي إنفاقنا في مصر فمشكلة الدولار ستظل قائمة"، لكنه شدد على أن الأزمة الحالية في مصر لها حلول "لكنها تعتمد على تكاتف الجميع".

يشار إلى أن مصر تواجه أزمة كبيرة في نقس المعروض من النقد الأجنبي فقد واصل سعر الدولار في السوق السوداء الارتفاع مقابل الجنيه اليوم الأربعاء لنحو 63 جنيها مقابل الدولار الواحد في حين أن سعرد في البنوك لا يتجاوز 31 جنيها.