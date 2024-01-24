السيسي للممثلة المصرية سميحة أيوب: أمنيتي أسلم عليكِ

صافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وذلك بعد تقديمها عرضا عن بطولات رجال الشرطة والمقاومة الشعبية في بور سعيد، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 72.

ووجه السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة المقامة الأربعاء في أكاديمية الشرطة، الشكر للمشاركين في العمل الفني، والفنانة سميحة أيوب، التي أعربت عن سعادتها بمقابلة الرئيس، بقولها: "كان نفسي أقابلك وجها لوجه يا سيادة الرئيس".

"السيسي" يُقبل رأس النجمة الكبيرة سميحة أيوب في حفل عيد الشرطة.. والفنانة: شعبك بيحبك يا عزيز مصر#العربية_مصر pic.twitter.com/QzTLcwhLXn — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) January 24, 2024

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بدوره، قال السيسي: "أنا اللي عندي أمنية إني أسلم عليكي"، لتستكمل الفنانة القديرة: "شكرا يا عزيز مصر، على ما تقدمه لمصر وشعبها".

هذا ووضع الرئيس المصري إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بالتزامن مع ذكرى عيدهم الـ 72، الذي يحل غدا الخميس الموافق 25 يناير.