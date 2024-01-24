جريمة مروعة.. مصري يذبح ابنته داخل غرفتها

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جريمة بشعة هزت محافظة المنيا المصرية، حيث شهدت قرية تلة، إحدى قرى مركز المنيا، عندما قام أب بذبح ابنته داخل غرفتها وسط فزع وصراخ الأهالي.
وألقت الشرطة القبض على الأب المتهم، بعد أن تلقى مدير أمن المنيا إخطاراً من عمليات النجدة، بقيام شخص بذبح ابنته، داخل غرفتها في منزله بقرية تلة بمركز المنيا.
خلافات أسرية
انتقل فريق من البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين قيام "ع.م" 45 عاماً، مقيم بقرية تلة، بذبح ابنته "ي" 18 عاماً، بسبب خلافات أسرية، حيث تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم "سكين".
وعاين فريق من النيابة العامة بمركز المنيا، مسرح الجريمة والجثة، حيث تم اكتشاف وجود جرح قطعي بالرقبة 15 سم، وتقرر نقلها إلى مشرحة مستشفى المنيا العام.
كما عاين فريق من الطب الشرعي الجثة، لإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، وكلف البحث الجنائي باستكمال التحريات في الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم تحت تصرف النيابة العامة، ولم يعرف حتى الآن دوافع الأب أو نوعية الخلافات التي أدت لمثل هذه الجريمة المروعة.
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