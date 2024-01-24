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فيديو لشاحنة تطيح بسيارات من فوق جسر بمصر
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دمه نظيف.. مفاجأة أجبرت سائق شاحنة الرعب على ما فعل!

القاهرة – العربية.نت
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لا يزال مشهد الحادث المروع الذي أطاحت به شاحنة بسيارات من فوق جسر محور المريوطية بالجيزة جنوب القاهرة، يشغل المصريين.

مشهد مروع في مصر.. شاحنة تطيح بسيارات من فوق جسر مصر مشهد مروع في مصر.. شاحنة تطيح بسيارات من فوق جسر

يتعاطى أم لا؟

فقد ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على سائق الشاحنة المتسبب في الحادث، وأجرت الجهات المختصة له تحليل مخدرات.

كما طلبت السلطات تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان وتحريات المباحث حول الواقعة، مع إجراء فحص فني للشاحنة.

إلى أن تبين أن الشاحنة كانت قادمة من أسوان إلى القاهرة ومحملة ببودرة السيراميك، واصطدمت من الخلف بعدة سيارات ما أسفر عن سقوطها وتعرض من فيها لإصابات بالغة.

كما لم تشر التحاليل إلى تعاطي السائق أية أنواع من المخدرات.

فيديو لشاحنة تطيح بسيارات من فوق جسر بمصر

حادث مروع

وكان الطريق الدائري وهو طريق رئيسي يربط محافظات القاهرة الكبرى ببعضها، قد شهد حادثا مروعا أمس الثلاثاء، حيث أطاحت شاحنة بسيارات من فوق جسر في مشهد مأساوي.

كما وثق فيديو لكاميرا مراقبة الحادث المروع، حيث كشف وجود حالة من التكدس والزحام على الطريق بمنطقة المريوطية بالهرم جنوب الجيزة، واندفاع شاحنة بطريقة جنونية لتطيح بالسيارات أمامها ما أدى سقوط سيارات من فوق الطريق.

إلى ذلك، أسفر الحادث عن اصطدام عدد من السيارات من الخلف، وسقوط عدد آخر من أعلى الطريق، ما أدى لوقوع عشرات المصابين.

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