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محادثة في تطبيق واتساب - تعبيرية

مصرية أزعجت زوجها على "واتساب".. فصدر قرار قضائي بمعاقبتها

القاهرة - العربية.نت
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في واقعة عجيبة وغريبة قضت محكمة مصرية بمعاقبة سيدة أزعجت زوجها برسائل على تطبيق "الواتساب".

في التفاصيل، قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، بتغريم سيدة مبلغًا قدره 20 ألف جنيه وتعويض 3 آلاف جنيه بمركز قنا حسب ما ذكر موقع "القاهرة 24".

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وتعود الواقعة إلى شهر مارس الماضي من عام 2023، عندما تقدم مواطن بشكوى إلى قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية أمن قنا بتضرره من زوجته حيث تعمدت إزعاجه ومضايقته بإرسال رسائل له بها سب وقذف عبر تطبيق "واتساب" بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.

وبعد فحص الشكوى والتأكد من إرسال الرسائل من الرقم الخاص بالزوجة تقرر إحالة القضية إلى محكمة قنا الاقتصادية والتي قضت بتغريم الزوجة 20 ألف جنيه وتعويض 3 آلاف جنيه.

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