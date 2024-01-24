"من الحب ما قتل".. قصة شاب وفتاة تنتهي بدفنهما في صحراء مصر

جريمة مأساوية شهدتها منطقة 15 مايو بحلوان، التابعة لمحافظة القاهرة المصرية، حيث عثر على جثتي شاب وفتاة ملقاتين في الصحراء بعد إصابتهما بطلق ناري، لتكشف التحريات أن البداية كانت بقصة حب بين عمرو وياسيمن، إلا أن أهل الفتاة بدلاً من أن يكللوا قصة الحب بالنهاية السعيدة، انتهت نهاية مأساوية.

مفاجآت كشفتها أجهزة الأمن خلال التحري في واقعة مقتل شاب يدعى عمرو 22 عاما، وحبيبته التي تدعى ياسمين وتبلغ من العمر 18 عاما، وإلقاء جثمانيهما في صحراء 15 مايو، حيث قام والد الفتاة عامل بوضع نهاية مروعة لابنته بمساعدة شقيقيها، بعد علمهم بأنها على علاقة غير شرعية مع شاب، حتى قاموا باستدراجهما إلى منطقة جبلية قرب الطريق الأوسطي وأطلقوا عليهما طلقات نارية ثم هربوا.

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دخل البيت وخان العشرة

بدأت الجريمة ببلاغ تغيب شاب في قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، عقب إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن الشاب ارتبط بفتاة عاطفيًا تدعى ياسمين وبسؤال أهلها أنكروا معرفتهم بظروف اختفائه.

وطلب رجال المباحث من والد ياسمين أن يحضر الفتاة ليسألوها عن حبيبها عمرو، لكن والدها حاول الهروب من جريمته وأخبرهم أن ياسمين ليست في المنزل، فشك رجال المباحث في تورط الأب في اختفاء عمرو وياسمين.

وكشفت التحريات، بعد شهرين من بلاغ التغيب، أن والد ياسمين وشقيقيها علموا بوجود علاقة بين شقيقتهم وأحد الأشخاص صديق للمتهمين وهو الشاب عمرو.

كما تبين أن الشاب كان يتردد على منزل المتهمين لوجود صداقة بينه وبينهم، وارتبط بشقيقتهما ياسمين عاطفيا وعاشرها معاشرة الأزواج، قائلين: "دخل البيت وخان العشرة".

فخطط الأب ونجلاه للتخلص من ابنتهم والشاب الذي ارتبطت به، واستدرجوهما لصحراء طريق السخنة القريبة من الطريق الإقليمي واصطحبوا ياسمين معهم عنوة، وهناك أطلقوا الرصاص على المجني عليهما ودفنوهما في الصحراء.

اعترافات والد الفتاة

أدلى المتهم بقتل ابنته وصديقها وإلقاء جثتيهما في صحراء 15 مايو باعترافات تفصيلية حول كيفية ارتكابه الجريمة، وقال المتهم أمام جهات التحقيق "أعمل غفير ( حارس عقار) وكلام الناس واعر (قاس) وبنتي حطت راسي في الوحل والجيران والأهالي تعمدوا الحديث أمامي بشكل غير جيد عن ابنتي التي ربطتها علاقة صداقة مع شاب. فخلصت عليها وعلى صديقها بطلقتين".

أضاف المتهم أنه خطط للواقعة واتفق مع نجليه على استدراج ابنته وصديقها كرها عنهما لمنطقة جبلية في منطقة "15 مايو" وهناك قام بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحه الشخصي وأنه لم يتردد لحظة واحدة في إنهاء حياتهما حتى يثأر لكرامته، وبعد ارتكابهم الجريمة غادروا المكان.

وبعد شهر من تنفيذ الجريمة حضر رجال المباحث وألقوا القبض عليهم، وقال والد الفتاة إنه لم يتردد لحظة في الاعتراف بجريمته أمام جهات التحقيق بعد أن تمت مواجهته فور عثور رجال المباحث على الجثتين في حالة تحلل رمي.