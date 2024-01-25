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الحريق التهم المنزل

حادث صادم.. تفحم 4 أطفال وإصابة آخرين بحريق مروع في مصر

الحريق نشب في شقة بالطابق الرابع بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية شمال القاهرة

القاهرة -العربية نت 
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في حادث مأساوي وصادم في آن واحد، لقي 4 أطفال مصرعهم حرقا في حريق نشب بمنزل في مصر.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بنشوب حريق في شقة بالطابق الرابع بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة قهوة شرف أمام شركة الغاز بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية شمال القاهرة.

من آثار الحريق بالمنزل
من 2
  • من آثار الحريق بالمنزل
(2 صور)
من آثار الحريق بالمنزل
من آثار الحريق بالمنزل

وانتقلت قوات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن النيران التهمت محتويات الشقة بالكامل، ومصرع 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما، وتفحم جثثهم وإصابة 2 آخرين .

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وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص وبيان سبب الحريق وتقدير الخسائر والتلفيات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

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