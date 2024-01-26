بالفيديو..وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع بمصر
الحادث وقع نتيجة اصطدام شاحنة (سيارة نقل) بأخرى قادمة في الاتجاه المعاكس
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بفيديو لحادث تصادم مروع وقع صباح أمس الخميس وأسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.
وشهد الطريق الزراعي القاهرة-الإسكندرية قرب بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية حادث تصادم مروع حيث اصطدمت شاحنة (سيارة نقل) بأخرى قادمة في الاتجاه المعاكس ما أسفر عن وقوع الحادث .
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وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق السيارة الأولى نتيجة السرعة الجنونية ما أسفر عن انحرافها واصطدامها بالسيارة القادمة في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى وفاة قائدها في الحال وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.
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