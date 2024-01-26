بعد شائعات عديدة.. وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي المصري

بعد شائعات كثيرة طالته وأكدت وفاته، غيب الموت، اليوم الجمعة، العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي المصري وزير الرياضة الأسبق، عن عمر يناهز 54 عاما.

وأكد هشام العامري، شقيق نائب رئيس الأهلي، عبر صفحته على فيسبوك نبأ وفاة شقيقه وقال: "أنعي أخي الغالي العامري فاروق العامري، وزير الرياضة الأسبق نائب رئيس النادي الأهلي"، مضيفا أن صلاة الجنازة ستقام بمسجد الشرطة اليوم الجمعة بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت عائلة الراحل قد نفت وفاته، الثلاثاء الماضي، بعد انتشار شائعات.

وتعرض العامري فاروق للإصابة بنزيف في المخ منذ أكثر من شهرين أثناء تواجده في النادي الأهلي وخضع من بعدها لعدة عمليات في أحد المستشفيات المتخصصة بجراحات المخ لكن حالته لم تتحسن.

يذكر أن العامري من مواليد عام 1970، وهو رجل أعمال مصري وشخصية سياسية ورياضية بارزة، وشغل عدة مناصب في مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وكان أول وزير دولة للرياضة في مصر بعد فصل وزارة الشباب عنها.

شغل الراحل منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري ورئيس مكتبه التنفيذي بعد نجاحه ضمن قائمة محمود الخطيب، وكان أحد أهم المستثمرين في مجال التعليم والثقافة بمصر من خلال امتلاكه عدة مدارس ودور نشر.

استقال من منصبه كوزير للرياضة يوم 2 يوليو 2013.