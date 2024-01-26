ضحاياه 19 بينهم أطفال.. كلب يثير الرعب في قرية مصرية
جرى نقل المصابين إلى المستشفيات، وتبين إصابتهم بإصابات خطيرة وجروح غائرة في كافة أنحاء الجسم
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أثار كلب الرعب في قرية مصرية حيث تسبب في إصابة 19 شخصا بينهم أطفال ومسنون وسيدات وبعضهم أصيب بإصابات خطيرة.
وشهدت قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة في محافظة قنا، جنوب البلاد حادثا مرعبا، حيث عقر كلب ضال ومسعور 19 شخصا وتسبب في إصابتهم وفشل الأهالي في اصطياده أو التخلص منه.
وتلقت السلطات بلاغا يفيد بإصابة 19 شخصا بعقر كلب مسعور، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات، وتبين إصابتهم باصابات خطيرة وجروح غائرة في كافة أنحاء الجسم.
وكشف مصدر طبي أن المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 8 سنوات وحتى 60 عاما.
إلى ذلك قررت السلطات البحث عن الكلب الضال ووجهت بشن حملات مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة، في محيط المدينة وتوابعها من القرى، كما تم التوجيه بتوفير المصل اللازم لعلاج المصابين، وتلبية احتياجات أي مصابين جدد لحين القضاء على الكلاب في المنطقة.
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