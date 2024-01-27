ليبيا.. ترحيل 39 مصريا ومصرع 7 آخرين بحادث مروع

واصلت السلطات الليبية ترحيل المصريين الذين تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية للعمل أو الهجرة إلى أوروبا.

فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي قام بترحيل 39 مهاجرا غير شرعي من المصريين، من مركز إيواء قنفودة إلى منفذ امساعد البري تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم، منهم مصابون بأمراض معدية مثل الوباء الكبدي.







في سياق متصل لقي 7 مصريين مصرعهم في حادث سير مروع بمنطقة بن جواد بينهم 4 من محافظة سوهاج جنوب البلاد.

يذكر أن السلطات الليبية كانت قد قررت من قبل ترحيل عشرات المصريين كانوا قد دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، كما أحبطت في يوليو الماضي محاولة مئات المهاجرين غير الشرعيين السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، بينهم 25 طفلا مصريا لا تتجاوز أعمارهم بين 11 و17 عاما.

وكشفت السلطات أنه تم ضبط مئات المهاجرين في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة بمحافظة الشرقية شمال مصر.

يشار إلى أن مصر سبق وأن طالبت بمواجهة مافيا جرائم الهجرة غير الشرعية لقيام أفرادها باستغلال حاجة الشباب ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، والحصول منهم على مبالغ طائلة مقابل تسفيرهم بطريقة غير شرعية معرضة حياتهم لمخاطر الموت أوالترحيل .