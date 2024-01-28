بسبب تنمر زملائها.. طالبة مصرية تنهي حياتها شنقاً

تظهر الأبحاث أن الذين يتعرضون للتنمر لديهم احتمال أكبر في التفكير في الانتحار، وهذا ما حدث بالفعل مع طالبة مصرية ساءت حالتها النفسية بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها، ما دفعها إلى الانتحار ووجدوها مشنوقة بحبل على باب منزلها.

فقد شهدت منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة واقعة انتحار طالبة تبلغ من العمر 15 عاما، وعثر عليها مشنوقة أمام باب شقتها، لمرورها بحالة نفسية بسبب سوء معاملة زملائها لها وتنمرهم عليها.

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وكان مدير أمن الجيزة قد تلقى إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بإنهاء طالبة لحياتها بعد أن قامت بشنق نفسها.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة لموقع البلاغ، وتبين أن المتوفاة تدعى "هاجر. ع" طالبة بالصف الأول الثانوي وتبلغ من العمر 15 عاما.

وقالت والدة الفتاة إنها فوجئت بجثة ابنتها معلقة بحبل أمام باب الشقة، موضحة أن ابنتها كانت تمر بحالة نفسية بسبب معاملة زملائها بالمدرسة لها.