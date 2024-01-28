بعد تلاوته القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن مصري

بعد ظهوره قبل عدة أشهر في مقطع مصور يقرأ القرآن على ألحان العود، صدر الحكم في حق ملحن مصري معروف.

فقد أعلنت محكمة جنح النزهة، اليوم الأحد، معاقبة الملحن أحمد حجازي، بالحبس 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان.

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وكان حجازي ظهر منذ بضعة أشهر في فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، وهو يتلو آيات من القرآن على إيقاعات موسيقية، ما أثار غضب العديد من المصريين الذين اعتبروا تصرفه استهزاء بالقرآن الكريم.

اعتذر وتم رفض اعتذاره

رغم أن الملحن عاد واعتذر عقب انتشار المقطع، مؤكدا في بيان أن للقرآن قدسيته ووقاره، ومعترفاً بأنه "لا يجوز أن يلحن منه شيء على الإطلاق..".

كما أوضح أنه "ما كان يقصد المعنى الذي ظهر في المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي".

لكن وسط حالة الاستياء في الشارع المصري، أعلنت حينها نقابة القراء أنها كلفت المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الملحن، لأهمية الموضوع، مؤكدة أن "ما جاء بالفيديو يتنافى مع قدسية القرآن".