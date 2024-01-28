كتاب بـ 50 ألف جنيه في معرض القاهرة للكتاب.. ما القصة؟

كشفت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، حقيقة وجود كتاب بـ 50 ألف جنيه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وقالت الكيلاني في مداخلة تلفزيونية، أمس السبت: "أول مرة أسمع المعلومة دي، أيه ده، الكلام أكيد لا".

كما أشارت إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الكتاب تم لهم إعادة طبع لأعمالهم ومؤلفاتهم ومنهم الأديب طه حسين في الذكرى الـ50 لوفاته.

إقبال غير مسبوق

إلى ذلك، أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني أن الإقبال غير مسبوق على فعاليات الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرة إلى استقبال نصف مليون زائر خلال يومين من فتح المعرض أبوابه أمام الجمهور.

وتابعت "الناس متحمسة النهاردة تاني يوم قفلنا نصف مليون زائر في يومين وهذا رقم يفرح ويبشر بالخير".

انطلاق معرض الكتاب للقاهرة في نسخته ٥٤

يذكر أن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلقت يوم 25 يناير الجاري، وتستمر حتى 6 فبراير 2024، بمشاركة 1200 ناشر و5250 عارضا من 70 دولة.

ويستقبل المعرض جمهوره يوميا في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء يوميا، ما عدا يومي الخميس والجمعة؛ إذ يتم استقبال الجمهور في تمام الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء يومي الخميس والجمعة، ومن 10 إلى 8 باقي الأيام.