بعد خروج مصر من أمم إفريقيا.. بلاغ ضد اتحاد الكرة

بعد هزيمة منتخب مصر أمام الكونغو، والخروج المبكر من دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا، سادت حالة من الغضب بين الجماهير المصرية، وبدأت المطالبات بحل اتحاد الكرة.

وتقدم أحد المحامين بإنذار رسمي لوزير الشباب والرياضة يطالبه بحل اتحاد كرة القدم بعد مغادرة البطولة.

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"اتحاد يحمل كل مقومات الفشل"

وقال المحامي في إنذاره إن "منتخب مصر لم يفشل في الملعب فحسب، وإنما انهزم قبل أن تلمس أقدام اللاعبين الكرة من خلال منظومة إدارة لاتحاد الكرة تحمل كل مقومات الفشل، وأخطرها اختيار المدرب الذي يدفع له الاتحاد بالعملة الصعبة لكي يزيد من معاناة وأحزان المصريين، مما يوحي بوجود شبهة فساد وإضرار بالمال العام، تستوجب المساءلة الجنائية للمسؤولين عن النشاط الكروي".

ليال حزينة عاشها الشعب المصري

وبدأ أيمن محفوظ إنذاره لوزير الرياضة بأنه: "بعد ليال حزينه عاشها الشعب المصري من خلال رحله منتخب كره القدم في كاس أمم إفريقيا من خلال رحلة منتخب كرة القدم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، واختتمت بالليلة الأشد حزنًا بعد الخروج المخيب لآمال المصريين من البطولة".

وطالب محفوظ باتخاذ قرار بحل اتحاد كرة القدم، وتسريح مدرب المنتخب وعدم استقدام مدربين أجانب مستقبلًا، مع إحالة المسؤولين باتحاد الكرة الذين يثبت إدانتهم بتهم الإضرار بالمال العام للنيابة العامة لتتولى التحقيق معهم تمهيدًا لمحاكمتهم، وإلا سوف يتم اللجوء للقضاء الإداري لإلغاء قرار وزير الشباب السلبي بعدم حل اتحاد كرة القدم.