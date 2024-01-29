عاد دون توضيح.. انقطاع مفاجئ للإنترنت في محافظات مصرية

تأثرت خدمات الإنترنت في مصر لدقائق معدودة قبل أن تعود من دون توضيح من السلطات عن سبب الانقطاع المفاجئ.

فقد تداول رواد مواقع التواصل أخباراً تفيد بتوقف خدمات الإنترنت في بعض المحافظات والمناطق المصرية، حيث تواصلوا مع الشركة المصرية لخدمات الاتصالات المشغل الرئيسي للشبكة في مصر لمعرفة سبب التوقف من دون جدوى.

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وأكد رواد التواصل أن الخدمة عادت بعد دقائق ولكنها كانت متأثرة بعض الشئ قبل أن تعود لحالتها الطبيعية تدريجيا.

ليست المرة الأولى

وفي بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي توقفت خدمات الإنترنت في مصر، واستمر التوقف لفترة وصلت إلى ساعة في بعض المناطق، قبل أن تعود الخدمة مجدداً وبشكل تدريجي.

فيما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات بالفعل تأثر خدمات الإنترنت نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، موضحة أن فريق العمل قام بإصلاح العطل وجرى استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية.

تعويض العملاء

وأعلنت الشركة في بيان رسمي، اعتذارها للعملاء عن هذا العطل، معلنًة أنها قامت بتعويض العملاء المتضررين وأيضاً غير المتضررين بـ 10 غيغا بايت إضافية على جميع الباقات.

يشار إلى أنه وبحسب الإحصائيات من وزارة الاتصالات، فقد بلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 85.8 مليون مستخدم بنهاية مايو الماضي.