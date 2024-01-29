غضب ضد أبوجبل.. سر تسديد حارس منتخب مصر لركلة الوداع

بعد هزيمة منتخب مصر أمام الكونغو بالضربات الترجيحية بعد التعادل في الوقت الأصلي من المباراة بهدف لكل منهما، والخروج المبكر من دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا.

سادت حالة من الغضب على الجماهير المصرية، ونال حارس مرمى المنتخب محمد أبو جبل النصيب الأكبر من هذا الغضب لإضاعته ركلة الجزاء التي تسببت في خروج مصر من البطولة.

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زميله رفض التسديد

لكن الحقيقة وفق تقارير رياضية أن أبو جبل اضطر لتسديد ركلة الجزاء التاسعة والأخيرة بعدما رفض مهند لاشين لاعب وسط مصر تسديد الضربة.

وسدد منتخب مصر الذي لعب بـ 10 لاعبين بعد طرد محمد حمدي في الشوط الإضافي الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء التي خاضها الفراعنة بنقص عددي.

ركلة الوداع

ولعب 8 لاعبين من مصر ركلات الجزاء قبل الركلة الحاسمة، وكان يتبقى فقط أبو جبل ومهند لاشين ليرفض الأخير التسديد ويتركها للحارس الذي أهدرها.

فيما رفض لاعبو منتخب مصر الإدلاء بتصريحات صحافية عقب الخروج من دور الـ 16 في البطولة التي لم تشهد أي فوز للفراعنة وصيف النسخة الماضية.