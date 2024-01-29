"حركاتها مثيرة ".. الحبس عامين لراقصة مصرية شهيرة

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، حكما بالحبس لمدة عامين ضد راقصة شهيرة اتهمت بـ "مخالفة الآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز".

وأصدرت محكمة الجنح الاقتصادية الدائرة الرابعة حكما بمعاقبة الراقصة حنين المعروفة بـ "حورية"، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بمخالفة الآداب العامة وقيم المجتمع المصري.

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كما اتهمت المحكمة الراقصة بنشر صور ومقاطع فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدلة رقص شبه عارية

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على الراقصة بعد ورود بلاغات عديدة تفيد بقيامها بحركات استعراضية مثيرة للغرائز وظهورها ببدلة رقص شبه عارية.

وتلقت السلطات بلاغا من المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، يفيد بظهور الراقصة حورية في حفلات بالساحل الشمالي ومناطق عديدة بالقاهرة والجيزة، وقيامها بأداء استعراضات راقصة مثيرة للغرائز، وظهورها كذلك ببدلة رقص تظهر مفاتنها وأجزاء حساسة من جسدها، متهما إياها بالدعوة للفسق والتحريض على الفجور وممارسة الرذيلة.

"فيديوهات الساحل الشرير"

وذكر المحامي في بلاغه أنه لوحظ كذلك خلال الفترة الأخيرة ظهور فيديوهات على مواقع التواصل باسم "فيديوهات الساحل الشرير"، تؤدي فيه الراقصة استعراضات ببدلة رقص خليعة لا تناسب الذوق العام وتقاليد المجتمع.

فيما كشفت تحريات أجهزة الأمن أن الراقصة وخلال رقصها تظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، كما اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، فيما تبين أن اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عاما.

وقال المحامي مقدم البلاغ لـ"العربية.نت" إنه تقدم بالفعل ببلاغ كذلك إلى النائب العام حمل رقم 524929، اتهم فيه الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة، فضلا عن أن فيديوهات رقصها انتشرت على منصات مختلفة على مواقع التواصل.