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الجراد - أرشيفية

آتية من السودان.. أسراب الجراد تغزو الحدود المصرية

تم رصد هجوم لأسراب الجراد الصحراوي الأصفر بكميات هائلة تجاوزت عشرات الكيلومترات

القاهرة - العربية.نت
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رصدت وسائل الإعلام المصرية وجود أسراب ضخمة من الجراد التي تهاجم المناطق الحدودية جنوب محافظة البحر الأحمر.

وتم رصد هجوم لأسراب الجراد الصحراوي الأصفر، بكميات هائلة تجاوزت عشرات الكيلومترات، آتية من السودان، هاجمت الأشجار وبعض الزراعات الجبلية بشكل كبير.

ويعمل أفراد ومهندسو قواعد مكافحة الجراد بشكل متواصل للسيطرة على أسراب الجراد ومكافحتها.

وكشفت مصادر بأن أسراب الجراد اقتحمت الحدود المصرية من اتجاه السودان، بكميات كبيرة تجاوزت عشرات الكيلومترات، موزعة بمناطق مختلفة، بداية من منطقة أبورماد، مشيرةً إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الجراد هاجمت الأشجار وبعض الزراعات الجبلية بشكل كبير.

مكافحة الجراد تعمل بشكل متواصل

وأوضحت المصادر أن أفراد ومهندسي قواعد مكافحة الجراد يعملون بشكل متواصل للسيطرة على أسراب الجراد ومكافحتها؛ من خلال قواعد مكافحة الجراد المنتشرة بالمناطق المتاخمة للحدود والمتمركزة لأعمال الحماية والمكافحة، والدخول لعمق المناطق الجبلية وأماكن تجمعات أسراب الجراد، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الاَفات الزراعية بوزارة الزراعة، أننا في الموسم الطبيعي لتكاثر الجراد في فصل الشتاء بمناطق كثيرة من بلدان إفريقيا السودان واريتريا والصومال واليمن، ولكن هذا الموسم يشهد تزايدا للجراد نظرا لهطول كمية من الأمطار المبكرة ساعدت على تكاثر الجراد في وقت مبكر.

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عدم مكافحته من الجانب السوداني

وأوضح أن عدم مكافحة الجراد من الجانب السوداني تسبب في تكاثره ودخول أسراب على الحدود المصرية، لافتًا إلى أن فرق مكافحة الجراد التابعة لوزارة الزراعة ترصد الأسراب، ويتم التعامل معها منذ شهر، وحتى الآن هناك سيطرة علي الوضع.

وأضاف رزق أن أسراب الجراد التي دخلت مصر تصنف على أنها أسراب صغيرة ومجموعات من الجراد، مؤكداً أنه تمت محاصرته في المنطقة الجبلية وإلى الآن لم يتعد منطقة شلاتين، وفقاً لما نشره موقع "اليوم السابع".

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