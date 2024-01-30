بسبب رسومات محطة مترو في مصر.. الحكم بالحبس 6 أشهر على غادة والي

أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، حكمها على الرسامة غادة والي بالحبس لمدة 6 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمها مبلغ 40 ألف جنيه، بتهمة سرقة تصميم لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف.

مع مراعاة أن الحكم قابل للاستئناف مع دفع مبلغ الكفالة المقرر بقيمة 10 آلاف جنيه.

وتعود أزمة غادة والي إلى عام 2022، حينما أثار الفنان الروسي جورج كوراسوف جدلًا بالحديث عن سرقة غادة والي 4 من تصميم لوحاته، واستخدامها بتغييرات طفيفة في إحدى محطات المترو المصرية كجداريات، تحديدًا محطة مترو كلية البنات في القاهرة.

الاتهام الثاني في حملة دعائية

فيما اتهمها الفنان الروسي من جديد خلال العام الجاري، باستخدامها إحدى لوحاته في حملة دعائية لصالح إحدى شركات المشروبات الغازية.

وفي وقت لاحق، دافعت غادة عن نفسها خلال تصريحات إعلامية، وقالت: "لو الفنان الروسي يقول إنني سرقت منه التصميم سيكون هو سارقًا كذلك من أعمال بيكاسو.. لو أنا اقتبست منه يكون نحن الاثنان ناقلين من بيكاسو، لأن التكعيبة التي سرنا عليها هي خاصة بـ بيكاسو".

وتابعت: "الفنان الروسي قال إنه أخذ من رسومات رومانية، إنما أنا أخذت معبد هابو بالأقصر، وأنا لست فنانة تشكيلية ومن الوارد تشابه التصميم مع غيره طبقًا للتشابه في الأسلوب بالمدارس الفنية".

لوحة من 27 عاماً

وقال الفنان الروسي كوراسوف، إن تاريخ إحدى لوحاته الأربع المستخدمة دون إذنه، يسبق الجدارية لإحدى محطات مترو الأنفاق المصرية ب 27 عاماً، مشيراً إلى أن اللوحة التي تم استخدامها في إحدى محطات مترو الأنفاق، مستوحاة من إحدى لوحاته التي تعبر عن اليونان القديمة، حيث تضم شخصية بينلوبي زوجة أوديسيوس في ملحمة هوميروس الشهيرة، إلى جانب لوحة أخرى تمثل الرقص المصري القديم، ضمن سلسلته من اللوحات حول فنون الرقص العالمي.

وكانت والي قد أعلنت في تصريحات صحفية قبل فترة، إن لوحتها ضمن جدارية محطة مترو أنفاق القاهرة، التي تسببت في الأزمة، ربما تشبه لوحة الفنان الروسي، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن مصدر اللوحتين واحد، وهو الفن الفرعوني القديم، وهو ما تؤكده العديد من النقوش الموجودة على جدران معبد هابو في الأقصر.

لكن الفنان الروسي أكد عبر مكتب المحاماة الموكل بتحريك دعواه في مصر، أنه سوف يتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد والي، مع المطالبة بدفع غرامة مالية، بالإضافة إلى اعتذار رسمي.

وقال المحامي أحمد حسن العطار، دفاع الفنان الروسي في تصريحات صحفية، إن المحكمة حددت جلسة 8 يناير لنظر أولى جلسات محاكمة غادة والي.

استغرقت عاما ونصف في التصميم

يذكر أن غادة والي كشفت خلال لقاء تلفزيوني مذاع في مارس الماضي، أن عملية تزيين محطات المترو، استغرقت منها عامًا ونصف العام، مشيرةً إلى أنها حاولت أن تضع الركاب في رحلة تتنقل بهم وسط المراحل المختلفة للحضارة القديمة.

وتابعت حينها قائلة إنها ترغب من وراء هذه الجهود في أن يعتز المواطن المصري بحضارته القديمة.

وأكدت والي أنها عملت مع مؤرخين ومتخصصين في التاريخ المصري القديم، حتى تتجنب أي خطأ في التنفيذ، وهو ما تطلب منها الإلمام والقراءة المتعمقة بعدد من المعلومات عن تلك الفترة.