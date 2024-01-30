رعشة وإغماء.. مرض غامض يثير الذعر بين أهالي قنا جنوب مصر

انتشرت حالة من الذعر والقلق بين أهالي منطقة الزبيدي التابعة إلى محافظة قنا، وذلك بسبب إصابة عدد من الأشخاص بـ مرض غامض، أدى إلى ظهور بعض الأعراض المرضية عليهم، منها رعشة مستمرة وإغماء وفق ما ذكر موقع "القاهرة 24" المصري.

وقال والد أحد المصابين إن الأعراض بدأت تظهر على نجله منذ نحو 3 أشهر ماضية، حيث إنه أُصيب بـ رعشة في مختلف أنحاء جسده، بالإضافة إلى أنه يتعرض إلى حالات إغماء في أوقات متفرقة.

وأضاف أنه عرض نجله المصاب على أكثر من طبيب ولكنهم لم يتمكنوا من تشخيص حالته بشكل صحيح، قائلًا: الدكاترة كل شوية بـ رأي وحد منهم يقولي ده عنده مشكلة في الأعصاب وغيره يقولي حاجات تانية.

كما أوضح والد أحد المصابين أنه لا يدري ما الذي أصاب نجله منذ 3 أشهر، لافتًا إلى أن هناك بعض الشباب أيضًا أُصيبوا بهذا المرض الغامض مثله.

وفي السياق ذاته، قال أحد أهالي منطقة الزبيدي بقنا، إن هذا المرض الغامض انتشر بين عدد من الأشخاص في محافظة قنا، ولكن الأطباء لم يتمكنوا من تشخيصه بشكل صحيح.

وتابع: دلوقتي المصابين دول مش واحد ولا اتنين لأ دول كتير وأول واحد اتصاب كان من 3 شهور ولحد دلوقتي بنعالج فيه.. ولو حد من من المصابين قابل حد مصاب زيه بيجيله تشنجات ورعشة في جسمه.