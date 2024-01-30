سقط على خمسيني فأصابه.. انتحار طبيب مصري من الطابق الرابع

مأساة مفجعة شهدتها منطقة مصر القديمة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حيث انتحر طبيب بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمسكنه، وخلال سقوطه وقع على أحد المارة في الشارع فأصابه بنزيف حاد في المخ.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بانتحار طبيب أمراض نساء وولادة بمنطقة مصر القديمة، حيث قفز من شرفة مسكنه بالطابق الرابع ليسقط جثة هامدة.

وكشفت التحقيقات أن الطبيب المنتحر يعاني من حالة نفسية لازمته طيلة 10 سنوات، وسبق أن حاول إنهاء حياته أكثر من مرة، وكان يتم إنقاذه في اللحظات الأخيرة، مضيفة أنه وفي المرة الأخيرة غافل الجميع، وقفز من شرفة مسكنه بالطابق الرابع وسقط جثة هامدة بعد إصابته بكسور ونزيف حاد.

كما تبين أن الطبيب وخلال سقوطه وقع على شخص تصادف مروره في الشارع، فأصابه بكسور شديدة وكدمات ونزيف في المخ، فيما تبين أن المصاب يعمل مندوب مبيعات ويبلغ من العمر 52 عاما.

وبدأت النيابة العامةالتحقيق في الواقعة، وأمرت المباحث بتكثيف تحرياتها حول الواقعة، وكشف ملابساتها.