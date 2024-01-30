اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جثة جريمة قتل تعبيرية
تعبيرية

سقط على خمسيني فأصابه.. انتحار طبيب مصري من الطابق الرابع

التحقيقات كشفت أن الطبيب المنتحر كان يعاني من حالة نفسية لازمته طيلة 10 سنوات، وسبق أن حاول إنهاء حياته أكثر من مرة، وكان يتم إنقاذه في اللحظات الأخيرة

القاهرة –العربية نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

مأساة مفجعة شهدتها منطقة مصر القديمة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حيث انتحر طبيب بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمسكنه، وخلال سقوطه وقع على أحد المارة في الشارع فأصابه بنزيف حاد في المخ.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بانتحار طبيب أمراض نساء وولادة بمنطقة مصر القديمة، حيث قفز من شرفة مسكنه بالطابق الرابع ليسقط جثة هامدة.

وكشفت التحقيقات أن الطبيب المنتحر يعاني من حالة نفسية لازمته طيلة 10 سنوات، وسبق أن حاول إنهاء حياته أكثر من مرة، وكان يتم إنقاذه في اللحظات الأخيرة، مضيفة أنه وفي المرة الأخيرة غافل الجميع، وقفز من شرفة مسكنه بالطابق الرابع وسقط جثة هامدة بعد إصابته بكسور ونزيف حاد.

"حركاتها مثيرة ".. الحبس عامين لراقصة مصرية شهيرة مصر "حركاتها مثيرة ".. الحبس عامين لراقصة مصرية شهيرة

كما تبين أن الطبيب وخلال سقوطه وقع على شخص تصادف مروره في الشارع، فأصابه بكسور شديدة وكدمات ونزيف في المخ، فيما تبين أن المصاب يعمل مندوب مبيعات ويبلغ من العمر 52 عاما.

وبدأت النيابة العامةالتحقيق في الواقعة، وأمرت المباحث بتكثيف تحرياتها حول الواقعة، وكشف ملابساتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مليار روبوت بشري يشارك سكان الأرض حياتهم خلال 20 عاما مليار روبوت بشري يشارك سكان الأرض حياتهم خلال 20 عاما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط