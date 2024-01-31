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صورة من آثار الانفجار

مصر.. انفجار شديد في مصنع داخل مبنى سكني وسقوط جرحى

الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصا بحروق تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج

القاهرة - العربية.نت 
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شهدت منطقة الطالبية في الجيزة جنوب مصر انفجارا شديدا في بناية سكنية، ما أسفر عن سقوط جرحى واحتراق سيارات.

وتلقت السلطات بلاغا بوقوع انفجار داخل جراج سيارات بداخله شقة تدار كمصنع لإنتاج الصابون بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين حدوث الانفجار نتيجة خلط واشتعال بعض المواد الكيمياوية لإنتاج مادة الصابون، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا بحروق تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتمكنت السلطات من القبض على مالك الشقة، فيما تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، وفصل الغاز والخدمات عن الموقع.

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وقررت الجهات المختصة استدعاء مسؤولي الحي لمراجعة ترخيص مصنع الصابون، وبيان السلامة الإنشائية للمبنى، وأثر الحادث على العقار والعقارات المجاورة، وتم إخطار النيابة لتولي التحقيق.

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