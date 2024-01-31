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خالد الصاوي
خالد الصاوي

بعد تعرضه لوعكة صحية.. خالد الصاوي: اللي عايز يطمن عليا ييجي معرض الكتاب

بعد انتشار أنباء عن تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية

القاهرة - العربية.نت
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بعد انتشار أنباء عن تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، كشف الفنان خالد الصاوي، آخر تطورات حالته الصحية، قائلاً : "أنا زي الفل".

ونشر الفنان خالد الصاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "فيسبوك" مقطع فيديو طمأن من خلاله جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

"تعالوا معرض الكتاب"

وظهر الصاوي في الفيديو بصحة جيدة ووجّه رسالة إلى جمهوره قال فيها: "حبايبي جداً والله كل اللي سألوا وكل اللي اهتموا بصحتي، أنا الحمدلله زي الفل، حصل حاجة كدا لمدة أسبوع، والحمدلله راحت لحالها، أنا زي الفل وتمام ومتشكر جداً وهعيط من التأثر". وتابع: "واللي عايز يطمئن عليا أكتر ييجي يحضر يوم 31 يناير الحالي في معرض الكتاب، في حفل توقيع كتب جديدة ليا".

وكانت المذيعة إنجي علي قد كشفت أثناء تقديمها برنامج إذاعي، عن مرور خالد الصاوي بأزمة صحية طارئة، أثناء تصويره مسلسل "صدفة"، موضحةً أن كان من المفترض أن يحلّ خالد الصاوي ضيفاً على البرنامج، إلا أنه تعرّض لظرف طارئ، وخضع لجراحة في أسنانه، واعتذر عن عدم الحضور.

"معندوش أي نوع من أنواع الوعكة الصحية"

وطمأنت إنجي على جمهور الفنان الكبير بأن حالته الصحية حاليًا في تحسن وتحت الملاحظة الطبية، وخلال أيام سيعود لاستكمال تصوير مسلسله الجديد بعد المتابعة مع طبيبه المعالج، الذي يشرف على حالته الصحية.

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وفي السياق نفسه، أكدت مي كريم، زوجة خالد الصاوي استقرار حالته الصحية، وأنه يعاني مشكلة في الأسنان، وخضع للعلاج اللازم، موضحةً: "كان كل ما يركب طربوش بيقع، وركب الضروس بشكل عملية جراحية يوم الأحد الماضي، وأخذ راحة من التصوير لأنه لا يستطيع الكلام، وهيرجع تاني للتصوير خلال يومين، لكن معندوش أي نوع من أنواع الوعكة الصحية نهائي".

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