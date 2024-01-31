بعد حكم حبسها.. غادة والي: التصميمات محل النزاع كانت بدون مقابل مادي

أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر، أمس الثلاثاء، حكمها على الرسامة غادة والي بالحبس لمدة 6 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمها مبلغ 40 ألف جنيه، بتهمة سرقة تصميم لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف، واستخدامها في محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة في القاهرة.

ودافعت غادة والي عن نفسها في التحقيقات قائلة إنها ممثل قانوني لشركة "واليز استديو" ووقعت عقدًا مع شركة "آر أيه تي بي" المسؤولة عن الترويج للخط الثالث للمترو.

أعمال بدون مقابل

وأضافت غادة والي أنها التزمت بعمل خطة دعائية للخط الثالث ونفذت 36 تصميما صناعيا في 4 محطات، وهو أكثر من المطلوب "التصميمات اللي عملت المشكلة كانت إضافية بدون مقابل".

وأوضحت أن قيمة التعاقد كانت 878 ألفا و281 جنيها، على أن تنفذ خلال عامين.

وعن مشكلة تصميمات محطة كلية البنات، قالت إنها نفذت 7 تصميمات والمشكلة حصلت بسبب 2، موضحة أنه "بحسبة بسيطة التصميمان بـ25 ألف، والتعاقد نص على 3 تصميمات لكن نفذت 7 بدون مقابل مادي".

رد فعل الفنان الروسي على الحكم

من جانبه قال أحمد العطار، محامي الفنان الروسي جورجي كوراسوف، إن قرار محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة الفنانة التشكيلية غادة والي، بالحبس لمدة 6 أشهر لاتهامها بسرقة رسومات مترو الأنفاق "مُرضٍ للجميع".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني: "لا نعقب على الأحكام بالإيجاب والسلب، لكن من المنظور العام الحمد لله نحن في دولة قانون، وتتسم بعدالة القضاء الخاص بها واحترام القوانين كافة".

وأشار إلى أن "الحكم مُرضٍ للفنان الروسي، الذي ظل متمسكًا بثقته في الحصول على حقه، على مدار عام ونصف من التحقيقات، حتى أحيلت القضية إلى المحكمة المختصة".

وذكر أن الفريق القانوني للفنان الروسي يدرس المطالبة بمبلغ مالي للتعويض في المرحلة المقبلة، متوجهًا بالشكر إلى النيابة العامة التي عملت بشكل دقيق واحترافي بالتعاون مع الجانب الروسي على القضية، رغم الانتقادات والشائعات التي ظهرت على الساحة.

بداية القضية

وتعود أزمة غادة والي إلى عام 2022، حينما أثار الفنان الروسي جورج كوراسوف جدلًا بالحديث عن سرقة غادة والي 4 من تصميم لوحاته، واستخدامها بتغييرات طفيفة في إحدى محطات المترو المصرية كجداريات، تحديدًا محطة مترو كلية البنات في القاهرة.

وقال الفنان الروسي كوراسوف، إن تاريخ إحدى لوحاته الأربع المستخدمة من دون إذنه، يسبق الجدارية لإحدى محطات مترو الأنفاق المصرية بـ 27 عاماً.

وكانت غادة والي قد أعلنت في تصريحات صحافية قبل فترة، إن لوحتها ضمن جدارية محطة مترو أنفاق القاهرة، التي تسببت في الأزمة، ربما تشبه لوحة الفنان الروسي، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن مصدر اللوحتين واحد، وهو الفن الفرعوني القديم.