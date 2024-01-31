مسؤولون أتراك: لأول مرة منذ 10 سنوات.. أردوغان يزور مصر الشهر المقبل

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أتراك مطلعين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر الشهر المقبل في مسعى لاستعادة العلاقات بعد أكثر من 10 سنوات من توتر العلاقات.

وأضاف التقرير أن من المتوقع أن تركز المحادثات بين أردوغان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على شحنات المساعدات للفلسطينيين في غزة والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب.

وكان سفير تركيا بمصر صالح موطلو قال إن القمة المرتقبة بين الرئيسين ستتطرق إلى الحرب في غزة، مؤكداً خلال لقاء خاص مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "mbc مصر"، أن تركيا دعمت مصر بشأن موقفها من تهجير الفلسطينيين، إذ أن مصر محقة في هذا الجزء، وتركيا ضد الفكرة بشكل تام.

وأضاف سفير تركيا بالقاهرة، أنه يجب أن يكون هناك سلام وأمن دائم في فلسطين من خلال إرساء الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع ما يمكن وأن يكون هناك تقديم للدعم والمساعدات لسكان غزة.

وقد التقى الرئيس السيسي نظيره التركي أردوغان على هامش قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي بسبتمبر الماضي.

واتفق الرئيسان على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون وترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

وكان التقارب بين القاهرة وأنقرة جاء بعد 10 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 2013.