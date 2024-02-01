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سيسي ليبيا
السيسي يستقبل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

السيسي يلتقي المنفي.. تأكيد مصري ليبي جديد على خروج المرتزقة

القاهرة - العربية.نت
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اتفقت مصر وليبيا على أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

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وخلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس بقصر الاتحادية، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أكد السيسي دعم مصر لكافة الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية، ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية

كما ذكر المستشار دكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس السيسي أكد خلال المباحثات على دعم مؤسسات الدولة الليبية لتمكينها من تحقيق مصالح الشعب الليبي، ودفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا.

من جانبه، ثمّن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري الداعم لليبيا، وما تقدمه مصر من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة، وحرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية، الأمر الذي يعد جوهرياً لاستعادة الاستقرار في البلاد، مستعرضاً تطورات المشهد السياسي الليبي وما يبذله المجلس الرئاسي من جهد لتوحيد رؤى مختلف الأطراف الليبية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تأكيد أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية، واستكمال مسار الانتخابات، بما يضمن تفعيل إرادة الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته ومصالحه العليا.

الأزمة الليبية

ولا تزال ليبيا تعاني من أزمة سياسية ومن الانقسام بين حكومتين، وسط نفوذ كبير للمجموعات المسلحة، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وبعد مرور 12 عاماً على ذلك الإعلان، لم يتمكن الليبيون من تحقيق الاستقرار السياسي والأمني الذي وعدوا أنفسهم به في المرحلة التي تبعت سقوط النظام ورموزه.

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