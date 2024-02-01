حواس غاضباً: من روّج لتبليط الهرم افتكرت ممكن تبقى وزيرة

بعد الجدل الذي تفجر خلال الأيام الماضية حول ما عرف بقضية "تبليط الهرم" خرج الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق، عن صمته ليوضح حقيقة المشروع الذي أثار ضجة واسعة بين المصريين على مواقع التواصل مؤخرا.

فقد نفى عالم الآثار الشهير كل ما أشيع حول تبليط الهرم الثالث، مؤكدا أن لا أحد يستطيع تبليط هرم منكاورع.

وقال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس "هناك سيدة تحب تعمل هيصة قبل أي تغيير وزاري، وتعتقد أنها ممكن تيجي وزيرة، لذلك كتبت على صفتحها هناك تبليط للهرم"، في إشارة إلى أستاذة الآثار مونيكا حنا.

كما اعتبر أن من روج لمصطلح "تبليط الهرم" يجب أن يحاكم.

الهرم حياتي

كذلك شدد على أنه لا يمكن لأحد مهما علا شأنه أن يمس بالهرم، سواء أمين عام أو وزير أو غيره. وأوضح أن وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، تواصل معه حين رأى كل هذا اللغط يجري حول الموضوع، وطالب بتشكيل لجنة برئاسته لطمأنة المواطنين بعدم المساس بالهرم.

كما أردف قائلا "كان يجب دراسة مشروع القرن قبل الإعلان عنه، ولكن الدراسات التي سوف تجرى لاحقا ستؤكد عدم المساس بالهرم".

وختم مشددا على أن "الهرم حياته، لاسيما أن 60% من أبحاثه عن الأهرامات".

"ألا ينتهي العبث"

وكانت عدة انتقادات وجهت خلال الفترة الماضية لمشروع الهرم الثالث لاسيما من قبل ة مونيكا حنا، أستاذ مساعد الآثار والتراث الحضاري، التي اعتبرت أن تغليف الهرم الثالث بأحجار الجرانيت ليس له جدوى من الناحية الأثرية، كما أنه من غير المنطقي أن يُعلن البدء في المشروع من دون وجود دراسة متخصصة منشورة في أي دورية علمية معتمدة. وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك" "لا يمكن فعلاً، ما ينقص ترميم الآثار هو تبليط هرم منكاورع، ألا ينتهي العبث بآثار مصر؟".

وأضافت "كل المواثيق الدولية في الترميم ترفض هذا التدخل بكل أشكاله، وأتمنى من كل أساتذة الجامعات في الآثار والترميم الوقوف ضد هذا المشروع بشكل فوري".

تم تناوله بشكل خاطئ

ليرد أمين المجلس الأعلي للآثار الدكتور مصطفى وزيري، قائلا إن بعثة أثرية مصرية يابانية مشتركة بدأت في دراسة وتوثيق البلوكات الجرانيتية والتي كانت تمثل الكساء الخارجي لهرم الملك منكاورع بمنطقة الأهرامات لإعادة تركيبها مرة أخرى.

كما أوضح أن ما تردد عن تبطين الهرم الثالث خاطئ، مؤكدا أنه لن يتم استخدام حجارة جديدة

إلى ذلك، أضاف في فيديو بثه مركز معلومات مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، أنه تم بدء العمل قبل أيام مع البعثة اليابانية لترميم هرم منكاورع بتمويل ياباني، ودراسة لمدة عام لفحص الكتل والبلوكات الجرانيتية والتوثيق للبلوكات الحجرية.

وختم مشددا على أن ما يتم العمل عليه حاليا هو مجرد دراسة ستعرض نتائجها لاحقا على اليونسكو ولجنة علمية.