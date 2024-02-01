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Smoke rises following an Israeli bombardment in the Gaza Strip, as seen from southern Israel, Tuesday, Jan. 30, 2024. U.S. and Mideast mediators appeared optimistic in recent days that they are closing in on a deal for a two-month cease-fire in Gaza and the release of over 100 hostages held by Hamas. But on Tuesday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu rejected the militant group's two main demands — that Israel withdraw its forces from Gaza and release thousands of Palestinian prisoners — indicating that the gap between the two sides remains wide. (AP Photo/Ariel Schalit)
من قطاع غزة

مصر: نحذر من النتائج الوخيمة لتوسيع رقعة الصراع بالمنطقة

دبي - العربية.نت
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مع ارتفاع وتيرة التوترات في المنطقة على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة، حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، من النتائج الوخيمة المترتبة عن توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

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كما أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة العمليات العسكرية التي يشهدها المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية.

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جاء ذلك في اتصال هاتفي بين شكري والنائب بمجلس العموم البريطاني ديفيد لامي وزير خارجية حكومة الظل عن حزب العمال المعارض، وفق ما أعلنه السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية.

وذكر أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد على حتمية تحرك الأطراف الدولية تجاه ضمان التنفيذ الكامل لما تضمنه قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠، خاصة فيما يتعلق بتفعيل عمل الآلية الأممية على وجه السرعة لتنسيق وتعجيل إنفاذ المساعدات لقطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة إطلاق عملية سلام جادة بإطار زمني محدد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين من أجل تحقيق التعايش والاستقرار في المنطقة.

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