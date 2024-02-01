واقعة مروعة بمصر.. مدير بنك يضرب طبيبا على رأسه بحديدة

قررت جهات التحقيق في القاهرة، اليوم الخميس، حبس مدير بنك 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتعدي على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية العام بالضرب بعد مشادة بينهما.

ففي التفاصيل، تعدى مدير بنك على طبيب استقبال بمستشفى المطرية العام بالضرب بحديدة بعد مشادة بينهما لرفضه دخول زوجة الأول لزيارة والدتها بعد انتهاء مواعيد الزيارة الرسمية.

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وتبلغ لقسم شرطة المطرية من مستشفى بضبط شخص عمره 38 عاما يعمل مدير إدارة في بنك شهير ومقيم بمدينة نصر أول، لقيامه بالتعدي بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال ما تسبب له بنزيف في المخ وخلع بالكتف.

وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين زوجة المتهم والطبيب لمنعها من زيارة والدتها لانتهاء مواعيد الزيارة.

تم اقتياد المتهم وزوجته إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.