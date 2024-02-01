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إسعاف في مصر
إسعاف في مصر

بسبب وجبة فول وطعمية.. إصابة 25 شخصاً بتسمم في مصر

القاهرة - العربية.نت
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أصيب 25 شخصاً فى إحدى قري محافظة المنيا بصعيد مصر، اليوم الخميس بالتسمم إثر تناولهم وجبة إفطار فاسدة مكونة من فول وطعمية.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيق في الحادثة.

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البداية حين تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطاراً من المستشفى، حيث تم التأكد من إصابة 25 شخصا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة الإفطار فول وطعمية في إحدي قري مركز العدوة.

قيء وإسهال وغثيان

وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة والتحقق مما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وبتوقيع الكشف الطبي عليهم، تبين إصابتهم باشتباه تسمم، وأنهم يعانون من قيء وإسهال وغثيان بالمعدة، وجرى إسعافهم وعمل غسيل معدة لعدد منهم، وتقرر خروج البعض منهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وفحص مصدر الأطعمة التي تناولها المصابون من أحد المطاعم، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.

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