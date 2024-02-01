"أنا اللي مربي كهربا".. حقيقة انضمام أبوجبل للأهلي

بعد الجدل الذي شغل جماهير الكرة المصرية خلال الأيام الماضية، كشف محمد أبوجبل حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، مفاجأة بشأن توقيعه للنادي الأهلي، وحقيقة خلافه مع الثنائي النادي الأحمر محمد الشناوي ومحمود عبدالمنعم كهربا.

"لم أوقع"

وقال خلال لقناة "cbc": "الأهلي لم يتواصل معي شخصيًا وأنا في المنتخب، ولم أوقع على عقود انضمامي للأهلي كما تردد".

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كما أضاف: "لم أعلم بمفاوضات الأهلي لضمي غير بعد عودتي من كوت ديفوار، وعيب أن يُقال إنني وقعت للأهلي على عقود في معسكر منتخب مصر وأن من أتى بالعقود خالد الدرندلي".

"أنا اللي مربيه"

أما عن حقيقة خلافه مع حارس الأهلي محمد الشناوي، فقال أبوجبل: "لا خلاف بيني وبين محمد الشناوي كما تردد، علاقتي بالشناوي رائعة خلال السنوات الماضية في منتخب مصر".

وفي ما يتعلق بخلافه مع كهربا، قال: "أنا وكهربا لعبنا مع بعض 8 سنين في إنبي وأنا اللي مربيه.. هو أخويا الصغير وعلاقتي بيه كويسة جدا ولا حصل بيني وبينه أي حاجة ولا حصل خناقة.. الموضوع مضايقني لأن دي سمعتنا كلاعيبة كورة يشهد الله إن مفيش أي حاجة حصلت بيني وبين أي لاعب ولا بيني وبين أي حارس".

وكانت صفقة انتقال الحارس محمد أبوجبل إلى الأهلي قد تجمدت خلال الساعات الماضية، رغم التوصل لاتفاق في وقت سابق، وفق تقارير مصرية.