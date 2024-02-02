شاهد رده حول راتب ابنه.. يمامة يبرر مقترح صلاح بتحويل 20% من أجره

أثار اقتراح رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق عبدالسند يمامة بإلزام نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بتحويل 20% من راتبه الشهري لمساعدة بلاده في أزمتها الاقتصادية الطاحنة، ردود أفعال غاضبة وجدلا واسعا على مواقع التواصل.

فقد تعرض يمامة لهجوم شرس من المصريين في الخارج والداخل جراء اقتراحه الذي طالب فيه بإلزام المصريين المغتربين "من أصغر عامل حتى أكبرهم" بتحويل 20% من رواتبهم إلى بلادهم.

"من واجبي أقترح الحلول"

وبعد التصريحات التي أثارت ضجة، ظهر المرشح الرئاسي السابق في برنامج "يحدث في مصر" على "إم بي سي مصر" مساء أمس يبرر مقترحه قائلا: "بوصفي رئيس الحزب المعارض في مصر من واجبي أقترح الحلول لإنقاذ الاقتصاد".

كما أضاف يمامة وهو أستاذ في القانون، أنه لو وصل إلى الرئاسة لكان فرض اقتراحه هذا على المصريين في الخارج بلا استثناء

"ابني بيقبض راتب كبير جدا"

وأردف قائلا "ابني وزوجته شغالين في مايكروسوفت وبيقبضوا راتب كبير جدا". ليسأله المذيع شريف عامر: "وابنك وافق يحول 20 % من راتبه؟"، فكان رده: "القانون فيه عنصر الإلزام والجزاء".

إلى ذلك، أوضح أنه سيتقدم بمقترحه لمجلس النواب لمناقشته.

رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة ل"يحدث في مصر" : سأتوجه بمقترح تحويل 20% من راتب صلاح مع ليفربول والمصريين العاملين بالخارج إلى مصر بالدولار لمجلس النواب الاسبوع المقبل لبحث تنفيذه

يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/C05Dsjy2DM#يحدث_في_مصر#MBCMASR pic.twitter.com/2UNhYn6alE — MBC مصر (@mbcmasr) February 1, 2024

غضب على التواصل

في المقابل، قوبلت تصريحات يمامة باستهجان وسخرية على مواقع التواصل. فقد علق أحدهم قائلا "ده تفكير واحد كان مرشح للرئاسة؟.. الحمد لله إنك باي باي".

ليضيف آخر: "لما يكون دا اقتراح من رجل رئيس حزب وكمان كان مرشح رئاسي يبقى عليه العوض ومنه العوض.. حتي الاقتراحات بقت من جيوب الشعب.. إفلاس سياسي بحت لاء وايه طول عمرنا بنسمع كلمه مصر مليانه كفاءات.. يمامه دا عينة طبعا".

فيما قال ثالث: "بمناسبة ايه نعمل التحويل؟.. انت بتقدملنا ايه عشان تاخذ 20٪؟".

مقترح يمامة

وكان يمامة الذي لم يحصل إلا على أصوات 800 ألف مصري من أصل نحو 45 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، قد اقترح خطته هذه خلال حلقة نقاشية عقدت في معهد الدراسات السياسية للحزب، بشأن إعداد طرح وطني للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

كما أوضح أنه وجه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب بإعداد مشروع قانون يتضمن إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري إلى مصر بالدولار، ترد إلى أسرهم بالجنيه المصري.

"يطبق على الجميع"

وأضاف أنه لن يتم استثناء أي مواطن مصري بالخارج من التحويل، قائلا في كلمته التي نقلتها صفحة الحزب في "فيسبوك": لذلك أقترح إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين في الخارج بتحويل نسبة من الدخل الشهري لهم لمصر بالدولار، وترد إلى أسرهم بالجنيه المصري ولا يستثنى من ذلك القرار أي أحد ويطبق على أصغر عامل في الخارج حتى نجم منتخب مصر محمد صلاح وتكون النسبة 20%.