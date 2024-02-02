عفو طبي وتنازل.. إطلاق سراح نجل ثري مصري قتل 4 دهساً

أعلن محامي أسرة الشاب كريم الهواري نجل رجل الأعمال المصري الشهير محمد الهواري العفو عنه، وإطلاق سراحه في القضية التي صدر ضده فيها حكم بالسجن المشدد 3 سنوات بعد قتله 4 شباب دهسا تحت تأثير المخدرات في منطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة.

عفو طبي وتنازل

وقال المحامي اليوم الجمعة إنه تم الإفراج عن نجل رجل الأعمال بعفو طبي، وإثبات تنازل ورثة المجني عليهم الأربعة.

وكانت الواقعة التي حصلت في 12 ديسمبر من العام 2021، هزت الرأي العام المصري، بعد أن دهس الهواري 4 طلاب كانوا في طريقهم إلى منازلهم أثناء سيره بسيارته بسرعة جنونية.

قتل خطأ

فيما أمر النائب العام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بعد ثبوت ارتكابه جريمة القتل الخطأ وقيادته سيارة بسرعة جنونية تجاوزت السرعة المقررة تحت تأثير تعاطي المخدرات.

وقدمت حينها النيابة العامة الأدلة على المتهم بعد شهادة الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة وثبوت تعاطيه للمخدرات وتحديدا مخدر الكوكايين.

الحكم بالسجن المشدد

في حين كشفت التحقيقات أن الطلاب المتوفين هم يوسف سباعي، عمر حمدي، سعيد حسن، عبد الله درويش، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة فور وصولهم للمستشفى.

وفي بداية العام الماضي، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من الهواري، وأيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ضده بالسجن المشدد 3 سنوات.

يشار إلى أن والد الشاب المتهم هو رجل أعمال شهير يمتلك سلسلة محلات تجارية بأرقى مناطق محافظة الجيزة.