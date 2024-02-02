طاردوها بفيديوهات مخلة.. مشهد لضرب بلوغر مصرية بوحشية

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات فيديو مرعب لمجموعة من الأشخاص يعتدون على سيدة في إحدى المناطق بالقاهرة.

ووثق فيديو تفاصيل الواقعة، حيث تناوب مجموعة من الأشخاص الاعتداء على سيدة مصرية تبين فيما بعد أنها بلوغر شهيرة وانهالوا عليها ضربا، ما تسبب في إصابتها بإصابات خطيرة.

إصابتها بجروح خطيرة

إلى هذا، أوضحت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، فقد تبين أنه بتاريخ 28 يناير الماضي تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة يفيد بتعرضها للضرب من بعض الأشخاص وإصابتها بجروح قطعية باليد وصلت إلى 20 غرزة.

من جهتها، كشفت السيدة في بلاغها أنها تتهم أحد الأشخاص ونجله، يقيمان بمنطقة المعادي بارتكاب الواقعة وقيامهما بتحريض شاب آخر للتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات بها لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناتها على موقع يوتيوب، وهي قناة مخصصة في المأكولات.

ضبط المتهمين

وأعلنت الداخلية المصرية أنه تم ضبط المتهمين داخل فيلا مستأجرة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للتعدي على المجني عليها مقابل مبلغ مالي لخلافات حول أرباح القناة.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط المتهم الثالث وتبين أنه عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.

"حاولوا إغلاق قناتها بنشر فيديوهات مخلة"

وقالت البلوغر المصرية، إن الجناة حاولوا إغلاق قناتها ونشر فيديوهات مخلة على خاصية التعليقات لإجبار مسؤولي "يوتيوب" على إغلاقها.

وأكدت أنها كانت تتعاون مع اثنين من اليوتيوبر، لكنها اكتشفت أنهما يقومان بالتشهير ببعض السيدات فانسحبت من اتفاقها معهما على إدارة قناتها ورفضت العمل، مضيفة أنها تلقت تهديدات منهما بالتعدي عليها وضربها لو لم تستجب لطلباتهما حول الأرباح.