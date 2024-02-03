عمرو أديب: "المفروض نجبر المصري بالخارج يتبرع بكلية وجزء من الكبد"

لم يتوقف الجدل خلال اليومين الماضيين في مصر حول مقترح إلزام المصريين في الخارج بتحويل 20% من راتبهم بالدولار إلى بلادهم لمحاولة المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية.

فقد علق الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس الجمعة في حلقة برنامجه "الحكاية" المذاع على "إم بي سي مصر" على مقترح المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، قائلا: "المقترح المُقدم شمل اسم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي".

"إحنا عارفين إن المصريين بالخارج مش عارفين نعمل بهم إيه"

وأضاف ساخرًا: "أنا عجبني الاقتراح أوي بصراحة.. وعاوز أقوله إننا كمان ممكن نجبرهم إن كل واحد فيهم يتبرع بكلية.. إحنا عارفين إن المصريين بالخارج مش عارفين نعمل بهم إيه.. إحنا نجبر كل واحد فيهم يتبرع بكلية وجزء من الكبد، وممكن نجبرهم بعد كده لما يموتوا الدولة تاخد أعينهم ونحطها في بنك العيون".

"حظ البلد وحش"

كما أضاف: "حظ البلد وحش إن يمامة مبقاش رئيس جمهورية.. لإنه لو كان بقى رئيس كان هيبقى عنده حلول زي دي كتير للأزمة الاقتصادية بس للأسف هو خسر بنسبة بسيطة".

وتابع: "أنا بقوله الاقتراح حلو، ويا ريت كل واحد وهو نازل اتنين عياله يتبرعوا بـ10 لتر دم، ويا ريت لو كل واحد منهم يكتب تعهد إنه لما يرجع مصر هيتبرع بكل فلوسه للدولة لإن ده حق مصر عليه".

مقترح يمامة

وكان يمامة الذي لم يحصل إلا على أصوات 800 ألف مصري من أصل نحو 45 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قد اقترح خطته هذه خلال حلقة نقاشية عقدت في معهد الدراسات السياسية للحزب، بشأن إعداد طرح وطني للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

كما أوضح أنه وجه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب بإعداد مشروع قانون يتضمن إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري إلى مصر بالدولار، ترد إلى أسرهم بالجنيه المصري.

"يطبق على الجميع"

وأضاف أنه لن يتم استثناء أي مواطن مصري بالخارج من التحويل، قائلا في كلمته التي نقلتها صفحة الحزب في "فيسبوك": لذلك أقترح إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين في الخارج بتحويل نسبة من الدخل الشهري لهم لمصر بالدولار، وترد إلى أسرهم بالجنيه المصري ولا يستثنى من ذلك القرار أي أحد ويطبق على أصغر عامل في الخارج حتى نجم منتخب مصر محمد صلاح وتكون النسبة 20%.

يشار إلى أن خبراء قانونيين مصريين أكدوا أن هذا المقترح غير دستوري ولا يمكن مناقشته في مجلس النواب.