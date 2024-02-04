تحويل 20% ؜من راتب محمد صلاح لدعم اقتصاد مصر.. وزيرة توضح

في أول رد حكومي على مقترح قدمه أحد رؤساء الأحزاب المصرية بتحويل 20% من راتب نجم المنتخب المصري وليفربول الانجليزي محمد صلاح لبلاده من أجل حل أزمة نقص العملة الأجنبية، أكدت سها جندي، وزيرة الهجرة المصرية، أن الدولة لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج.

وقالت لـ"العربية.نت" "إن الدولة تدعم أبناءها في الخارج وتقدم خدمات لهم تجعلهم أكثر ارتباطا ببلادهم وتخفف عنهم أعباء الغربة".

وذكرت أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، مشيرة إلى أن حقوق المصريين في الخارج محفوظة تمامًا وتحميها الدولة.

‏وكان عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، قد طالب بإلزام النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بتحويل 20% من دخله الشهري إلى البلاد.

وجاءت تصريحات يمامة خلال حلقة نقاشية عقدت في معهد الدراسات السياسية للحزب، بشأن إعداد طرح وطني للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضح أنه وجه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب بإعداد مشروع قانون يتضمن إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري إلى مصر بالدولار، ترد إلى أسرهم بالجنيه المصري.

وأضاف يمامة أنه لن يتم استثناء أي مواطن مصري بالخارج من التحويل، مقترحا إصدار قانون بذلك على ألا يستثنى من ذلك القرار أي أحد ويطبق على أصغر عامل في الخارج حتى على نجم منتخب مصر محمد صلاح وتكون النسبة 20%.

يذكر أن راتب صلاح (31 عاما) السنوي مع ليفربول يصل إلى حوالي 23 مليون يورو، ويعد ثالث أغلى لاعب يتقاضى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نجمي مانشستر سيتي كيفن دي بروين وإيرلينغ هالاند.