جديد ضرب البلوغر المصرية.. اتهمت يوتيوبر شهيراً بالتعدي

بعد انتشار فيديو مرعب لمجموعة من الأشخاص يعتدون على سيدة في إحدى المناطق بالقاهرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتبين اعتداء بعض الأشخاص على بلوغر مصرية شهيرة.

إلا أن البلوغر المتخصصة في الطعام، نجلاء، ظهرت في فيديو واتهمت يوتيوبر شهيرا بالتعدي عليها وإصابتها في يدها بـ 17 غرزة، وتهديدها بسلاح أبيض بمنطقة المقطم في محافظة القاهرة.

وأكدت المجني عليها نجلاء أنها تقدم محتوى ناجحا وجيدا وأنها مرت منذ عدة سنوات بمشاكل مع سيدة وقدمت لها اعتذارا منذ سنوات، وفوجئت بمجموعة تقوم بنشر فيديوهات مخلة وإباحية على صفحتها من خلال "التعليقات"، بهدف حجب صفحاتها وإلحاق الأذى بها، وفقاً لما نشره موقع "القاهرة 24".

وقالت إنها تعاونت مع اثنين من اليوتيوبر، لكنها تراجعت بعدما علمت أن الهدف من عملهم هو التشهير ببعض السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك قامت بالخروج من تلك المجموعة ورفضت العمل معهم.

وتابعت أنه بعد خروجها من تلك المجموعة تلقت تهديدات من المسؤول عن المجموعة بالتشهير والتعدي عليها.

تهديد بتكسير الأصابع وخطف الأطفال

وإثر انسحابها من المجموعة، دخل البعض على قنواتها الخاصة وأضافوا أفلاما إباحية حتى يتم إغلاق قنواتها.

وأشارت إلى أنها تلقت تهديدا بخطف أطفالها، كما تم تحطيم سيارتها، موضحة أنها تعرضت للتهديد بتكسير أصابعها.

وأوضحت نجلاء أن المتهم تعرض لها بالضرب ومحاولة رش مادة حارقة على وجهها، ثم التعدي عليها بسلاح أبيض، وهو ما تسبب في قطع بيدها وإصابتها بجروح كبيرة.

وأكدت المجني عليها أن المتهم دفع مبالغ مالية لعدد من السيدات البلطجيات للتعدي عليها وعلى أولادها داخل شقتها.

فيلا في المعمورة

وأعلنت الداخلية المصرية أنه تم ضبط المتهمين داخل فيلا مستأجرة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للتعدي على المجني عليها مقابل مبلغ مالي، وذلك بسبب خلافات حول أرباح القناة.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط المتهم الثالث وتبين أنه عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.